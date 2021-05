Unanimitat en Les Corts per a avançar en el clúster sanitari valencià

Aquesta proposició no de llei (PNL), aprovada per unanimitat per a la seua presa en consideració, va ser presentada pel PP a l'abril de 2020 i ha variat amb una esmena del PSPV.

Mentre els 'populars' demanaven la creació d'un clúster per a posar en comú línies d'investigació sanitària mitjançant la col·laboració públic-privada, els socialistes han ampliat l'objectiu en entendre que el govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) ja segueix eixa línia.

En concret, la proposta final se centra que les empreses treballen de forma transversal per a posar en comú coneixements, projectes i línies d'investigació que ajuden la prevenció i s'anticipen a crisis similars a la COVID. També recorda que era un objectiu del pacte valencià de reconstrucció que van aprovar l'any passat tots els partits excepte Vox.

MÉS PAPERASSA QUE INVESTIGACIÓ

Durant el debat, el portaveu de Sanitat del PP, José Juan Zaplana, ha defès que la pandèmia revela la necessitat d'un sistema més robust a la Comunitat i ha advertit que els investigadors valencians perden competitivitat a Europa pels espais "estancs" entre la sanitat pública i la privada. "Passen més temps en funcions administratives que investigant", ha lamentat.

També ha fet notar la "falta de connexió" entre els cinc centres valencians d'investigació -sumats als de les universitats- i ha plantejat que la Conselleria de Sanitat els acoste el sector privat perquè "els investigadors no hagen d'anar per ací amb la 'maletita' fent de comercials".

Del PSPV, el diputat Carlos Laguna ha assegurat que el govern del Botànic ja treballa en la creació i consolidació d'aquest clúster i ha posat com a exemple l'aliança sanitària-tèxtil d'Ontinyent (València) que va sorgir a l'inici de la pandèmia per al proveïment de material.

Un consorci que, al seu juí, "sense cap embut" es pot identificar amb la col·laboració públic-privada. També ha recordat que en 2018 es va crear el Clúster d'Innovació Sanitària de la Comunitat i que el conseller d'Economia, Rafa Climent, va anunciar a l'estiu un pla per a crear un clúster de salut i evitar la dependència de tercers països.

Com a portaveu adjunta de Compromís, Mònica Álvaro ha posat l'accent que la Generalitat impulsa la investigació "des del públic" i ha confiat que la Comunitat pot "deixar de ser la terra dels parcs temàtics per a ser referent". "Eixe clúster existeix: es diu govern del Botànic", ha resolt, encara que estan a favor de la PNL i de "qualsevol cosa que sume".

I la síndica d'UP, Pilar Lima, ha coincidit a recolzar la proposta, encara que veu curiós que la plantege el PP "després de dècades de privatitzacions" i pels seus "llaços molt forts i evidents amb la sanitat privada". "No estem en contra de la col·laboració públic-privada", ha recalcat després de remarcar que ja existeix una entitat similar i que es mantindran "fermes" en la defensa de la pública.

En les seues rèpliques, el 'popular' ha descartat que el clúster actual siga el que necessiten els investigadors i ha defès que els governs del PP abans de 2015 "van consolidar 30.000 llocs i van crear 12 hospitals" mentre en Podem estaven "d'acampada". També ha acusat el Botànic de "deixar la salut en mans de la privada amb molta demagògia", com amb els 3.259 contractes COVID de reforç no renovats, i de "desmantellar els CICU (centres d'urgències), l'Hospital Provincial de Castelló i el de Torrevella".

La representant de Compromís, per contra, li ha recordat les "marees blanques" que eixien al carrer eixos anys i que el pressupost del Provincial de Castelló superarà enguany per primera vegada els cent milions. "No estem d'acampada, hem estat treballant", ha afegit en el seu torn la portaveu 'morada'.

CS DEMANA QUE EL CLÚSTER ORIENTE LA NOVA EMPRESA PÚBLICA

Entre la resta de l'oposició, Fernando Llopis (Cs) ha recolzat la iniciativa del PP, encara que la veu poc concreta perquè "ningú sap què és un clúster", i ha defès que aquest grup podria ajudar en la creació de l'empresa pública que "volen imposar dos terços del Botànic i està generant molts dubtes" per a assumir els servicis externalitzats revertits.

I com a síndica de Vox, Ana Vega ha sostingut que la col·laboració públic-privada és l'única cosa que pot garantir "la cobertura bàsica i universal de tots els espanyols" i acabar amb "el problema endèmic de la nostra sanitat: les inacabables llistes d'espera".