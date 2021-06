El barco pirata de Playmobil al 36% de descuento y otras ofertas de la marca en Amazon para animar el fin de curso

Apenas quedan unas semanas para que los más pequeños finalicen el curso. Aunque parece mentira que ya hayan pasado nueve meses, los niños ya descuentan los días para empezar con las jornadas maratonianas de piscina (o playa) y para alargar la hora de irse a dormir. Además, los más afortunados apenas tendrán deberes, más allá de mantener el hábito saludable de lectura. En este sentido, y para recompensar los esfuerzos que muchos pequeños hacen durante el curso, serán muchas las familias que les obsequien con un pequeño juguete que amenice sus tardes estivales.

Aunque los juegos acuáticos son los favoritos para esta época, puesto que nos ayudan a refrescarnos y, en muchas ocasiones, enamoran a pequeños y a mayores, también hay otras propuestas a las que los niños no pueden resistirse. Prueba de ello es el éxito que marcas como Lego o Playmobil siguen teniendo en el mercado y que pasan de generación en generación. Para ayudarnos a sobrellevar la cuesta del verano sin renunciar a que nuestros pequeños tengan un capricho, en Amazon han rebajado varias propuestas de Playmobil, por ejemplo, su barco pirata, una de sus maquetas más populares. De costar 90 euros ahora puede ser nuestra por menos de 60, gracias al descuento del 36% que tiene en la plataforma.

El Barco Pirata, de Playmobil. Amazon

Con un descuento del 36% que supone un ahorro de 32 euros, el barco pirata de Playmobil es ideal para disfrutar en la playa o la piscina con los más pequeños de la casa. Y es que además del navío de gran tamaño y con todo tipo de detalles, incluye tres piratas, dos cañones que disparan, varios animalitos y multitud de accesorios (¡incluido el tesoro!) para dar rienda suelta a nuestra imaginación y crear las aventuras más extraordinarias con los niños.

Otros Playmobil con descuento

Pero el Barco Pirata no es el único kit de la marca que tiene estos días descuento en el catálogo del gigante de las compras online. Desde 20deCompras, hemos dado con otros muy interesantes y que encantarán a pequeños y mayores, como el de Fiesta en el Jardín, para los que sueñan con celebrar barbacoas familiares cada fin de semana, con un descuento del 42%; el Recinto de los Pandas Rojos, para los que prefieren cualquier juego que incluya animales, con un 36% de descuento; o el maletín del campo de fútbol, para ahorrarte hasta 20 euros en su compra. ¿Con cuál te quedas?

