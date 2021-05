CyL mantiene 21 deducciones fiscales y es la única que permite no perder deducciones si no hay que presentar declaración

Así lo ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la presentación del servicio de atención presencial para la realización de las declaraciones del IRPF y deducciones autonómicas correspondientes al año 2020 que comenzará el próximo miércoles, 2 de junio, en un total de 81 municipios del medio rural y se mantendrá hasta el día 30.

El consejero ha precisado que las medidas fiscales de la Junta de Castilla y León pretenden llegar a la población media y trabajadora por lo que están limitadas a rentas inferiores a 18.900 euros en tributación individual o a 31.500 euros en tributación conjunta.

Según los datos de la anterior campaña de la renta, se declararon 139.363 deducciones autonómicas por 71,36 millones de euros, a las que se suman los 7,07 millones a través del mecanismo específico denominado 'S08' como subvención compensatoria por esas deducciones de las declaraciones que no se presenten por no llegar al mínimo, lo que asciende cerca de 80 millones, ha significado el consejero para quien, que no haya novedades respecto a la anterior campaña, no debe "distraer" de la relevancia de que se hayan mantenido las deducciones vigentes para casi 150.000 declaraciones entre los conceptos por su capacidad de generar "confianza, seguridad y estabilidad".

Carlos Fernández Carriedo ha reivindicado también que, a diferencia de otras comunidades autónomas que aprovechan su capacidad normativa para subir impuestos, la Junta de Castilla y León apuesta por pagar menos impuestos "en beneficio de la gente de la tierra" y mantiene, además, las "ventajas fiscales más favorables para la natalidad y la protección a la familia".

A esto ha añadido que Castilla y León está entre las tres primeras autonomías con el sistema fiscal más favorable para el mundo rural con el objetivo de afrontar el problema de la despoblación y el reto demográfico con medidas pioneras de apoyo a la vivienda en el medio rural, como el ejemplo de un supuesto práctico según el cual un ciudadano que adquiera una vivienda para rehabilitar y destinar al alquiler en el medio rural y destine para ello 20.000 euros se podrá deducir 3.000 euros en el IRPF.

Entre las medidas de fiscalidad dirigidas a las familias ha destacado la deducción por nacimiento o adopción por la que las familias se podrán deducir 1.010 euros por el primer hijo, 1.475 euros por el segundo y 2.351 euros por el tercero y siguientes. En el caso de nacimiento o adopción múltiple, las cuantías anteriores se incrementarán un 50 por ciento si son de dos hijos y en un cien por cien si son de tres o más y, de forma adicional, podrán aplicar 901 euros en los dos ejercicios siguientes al nacimiento o la adopción.

En la deducción por gastos de adopción resultarán aplicables 784 euros para sufragar los gastos de adopción nacional y 3.625 euros si fuera una adopción internacional mientras que para apoyar a la familia con algún miembro con discapacidad se prevé una deducción por discapacidad del contribuyente de 300 euros o 656 euros, en función del grado de discapacidad y de la edad que tenga, y duplicará las cuentías por nacimiento o adopción en el caso de hijos con discapacidad.

A esto se suma una deducción por adaptación de la vivienda a personas con discapacidad que podrán deducirse el 15 por ciento de lo invertido con un máximo de 20.000 euros mientras que para la protección a la familia numerosa de prevé una deducción de 500 euros, con carácter general, o de 1.000 euros si alguno de los miembros tiene alguna discapacidad, con 820 euros adicionales a partir del cuarto hijo.

El consejero ha recordado la deducción en el IRPF por disfrute del otro progenitor de alguna de las 16 semanas del permiso de la madre 75 euros por semana completa cedida, con un máximo de 750 euros.

Finalmente, ha destacado en este apartado las medidas de protección a familias con menores de cuatro años con una deducción del cien por cien de los gastos de guardería satisfechos, con el límite de 1.320 euros anuales, y con deducciones para el cuidado de menores en el domicilio por empleado de hogar donde se pueden aplicar "al ser compatibles" la deducción del 30 por ciento de los gastos satisfechos al empleado del hogar que se haga cargo del menor en el domicilio con un límite de 322 euros y la deducción del 15 por ciento de las cantidades satisfechas a la seguridad social por ese empleado del hogar, con un límite de 300 euros.

Respecto a las medidas de fiscalidad favorable en el medio rural ha reivindicado la mayor deducción por nacimiento o adopción en el medio rural que se incrementada en un 35 por ciento sobre la que corresponde con carácter general. De este modo, ha detallado, las familias residentes en el medio rural que tengan un hijo se podrán deducir 1.363,5 euros por el primero, 1.991,25 euros por el segundo y 3.173,85 euros por el tercero y siguientes.

Para el apoyo al futuro de los jóvenes residentes en el medio rural ha destacado la deducción en el IRPF por adquisición de la vivienda habitual en el medio rural de modo que los menores de 36 años que adquieran su primera vivienda habitual en este ámbito podrán deducirse un 15 por ciento de las cantidades satisfechas para su adquisición o rehabilitación, con un máximo de 1.356 euros.

A esta medida se suma una deducción en el IRPF por arrendamiento de la vivienda habitual en el medio rural por menores de 36 años que se podrán deducirse un 25 por ciento del alquiler con un límite de 612 euros o una deducción del 20 por ciento de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual con un límite de 459 euros

En el apartado de la "fiscalidad favorable" para impulsar la sostenibilidad energética consta una deducción por la inversión en instalaciones medioambientales por la se podrán deducir el 15 por ciento de las cantidades invertidas en instalaciones de energías renovables, con un máximo de 20.000 euros, y una deducción del 15 por ciento de las cantidades satisfechas en la adquisición de este tipo de vehículos de movilidad sostenible, hasta un máximo de 4.000 euros.

Para la protección del patrimonio cultural y natural se prevé una deducción del 15 por ciento de las donaciones a fundaciones de Castilla y León para la recuperación del patrimonio y otra también del 15 por ciento por las cantidades invertidas para la recuperación del patrimonio cultural y natural.

Finalmente, se prevé una deducción del 15 por ciento de las cantidades donadas a universidades públicas, fundaciones o instituciones cuya actividad sea la de Investigación, desarrollo e innovación en proyectos desarrollados en la Comunidad, y otra del 20 por ciento en este caso de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones, y en la creación o ampliación de sociedades que destinen la financiación a proyectos de inversión en Castilla y León.