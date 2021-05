Un home amb 47 detencions per robatoris, imputat a València per altres cinc més

Les investigacions es van iniciar arran de la detenció de l'home, de 33 anys i origen espanyol, per un robatori en interior d'un vehicle, quan conduïa una furgoneta de lloguer, en la qual portava una gran quantitat de ferramentes de construcció, muntatge de fibra òptica, electrònica i electricitat, a més de productes d'alimentació 'gourmet', així com un patinet elèctric i dos ordinadors.

Els agents van iniciar les gestions per a determinar la procedència de tots els objectes intervinguts en el vehicle de lloguer que conduïa i van donar com a resultat que totes les ferramentes procedien de robatoris amb força en interior de furgonetes d'empreses, comesos a Sagunt i Sogorb, així com que els productes 'gourmet' procedien d'un furt en un supermercat del Port de Sagunt, els quals tenien un valor de 864 euros.

Pel que sembla, les ferramentes intervingudes procedien de cinc robatoris diferents produïts en interior de vehicles. Tots els utensilis es van sostraure en furgonetes de diferents empreses carregades amb material de treball de tot tipus. Per a accedir a l'interior d'aquest, els sospitosos forçaven les portes de forma subtil, de manera que no s'observaven danys a simple vista.

Durant les investigacions es van localitzar als propietaris del 80% de les ferramentes que van ser entregades i se segueix amb les gestions per a localitzar la procedència de la resta d'objectes.

Gràcies a la tasca realitzada pels policies s'ha aconseguit evitar que es venguera en el mercat negre. Es continuen investigacions per al total esclariment dels fets, per si es poguera donar la possible participació de més persones en els fets.