Diputació d'Alacant obri el termini de subvencions per a promoció i foment de participació ciutadana en ajuntaments

Aquesta nova línia, impulsada per la Diputació i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, té com a objectiu ajudar a totes les entitats locals a "superar les dificultats per a atendre les obligacions que els exigeix la legislació sobre transparència i implementar mecanismes que faciliten la participació dels ciutadans.

El termini de sol·licitud comença a partir d'aquest dilluns, 31 de maig, per un període de 30 dies hàbils després de la publicació de les bases reguladores, segons ha informat la institució en un comunicat.

La vicepresidenta primera i diputada de Transparència, Julia Parra, ha anunciat que "davant la novetat d'aquesta convocatòria, es posa a la disposició de tots els ajuntaments i entitats beneficiàries un servici d'assessorament a través de l'àrea de Transparència de la Diputació per a resoldre qualsevol dubte en la tramitació de les sol·licituds".

"No són simples càrregues administratives, ja que el desenvolupament dels mecanismes de transparència, participació ciutadana i rendició de comptes és imprescindible per a generar la confiança en les institucions, en particular en les de major proximitat com són les administracions locals, d'ací la importància d'aquesta nova línia que anem a gestionar des de la Diputació dotada de 400.000 euros", ha manifestat.

Així mateix, ha recordat que durant el procés de tramitació es va habilitar un període de consulta per a arreplegar propostes dels beneficiaris de les subvencions en el qual es van rebre diversos suggeriments que han sigut estudiats i moltes d'elles estan incloses en les bases reguladores, aprovades en la Junta de Govern el 21 de maig.

Les subvencions aniran destinades a projectes que promoguen i fomenten la participació ciutadana i a projectes per a la transparència i bon govern. Cadascuna d'aquestes línies està dotada amb 200.000 euros.