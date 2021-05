PP y Foro defenderán este miércoles en el pleno una iniciativa conjunta de rechazo a cobrar por circular en autovías

La iniciativa ha sido presentada en rueda de prensa en el parlamento asturiano por el portavoz adjunto del PP, Pablo González, y por el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares.

"Queremos aprovechar la circunstancia para mantener una postura de región", ha dicho González, que ha criticado al Gobierno central por decidir esa medida "con nocturnidad y alevosía".

Ha comentado que el gasto por ese pago para profesionales y usuarios sería equivalente a multiplicar por dos el precio de los carburantes. "Tenemos que rebelarnos contra esa medida", ha dicho.

En la misma línea, Adrián Pumares, ha dicho que extender el pago por el uso de autovías y autopistas lastraría la competitividad de Asturias y perjudicaría enormemente a la ciudadanía.

Pumares ha tildado de "ocurrencia" la medida y ha dicho que Asturias ya cuenta con dos costosos peajes en la comunicación por carretera con Madrid: el de la Autopista del Huerna y el de Villaba-Adanero.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FRUSTRADA

Los impulsores de la iniciativa confían en que la proposición salga adelante, incluso en que pueda lograrse la unanimidad, teniendo en cuenta que incluso en el PSOE asturiano, partido que gobierna en Asturias, han rechazado esos peajes.

González y Pumares han dicho que el texto de su iniciativa nace de una declaración institucional contraria a los peajes que no pudo aprobarse, dado que un grupo parlamentario se negó a impulsarla. El Reglamento de la Junta General del Principado establece que las declaraciones institucionales han de ser aprobadas por unanimidad.

Sin embargo, no han querido aclarar qué grupo fue el que no quiso impulsar la declaración. González se ha limitado a decir que ni fue Vox ni fue el PSOE. Pero ha evitado "por respeto" concretar el nombre del grupo que no quiso respaldarla. "No estamos para vetos cruzados", ha añadido Pumares. En la Junta General del Principado de Asturias tienen representación los partidos de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, IU, Foro y Vox.