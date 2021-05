Consejero murciano confiesa que tiene el mandato de López Miras de sentar a C-LM, que "no es nuestro enemigo"

En este sentido, Luengo, en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press, ha confesado que no está satisfecho respecto al asunto del agua. "Nuestro objetivo, y así el presidente Fernando López Miras me insiste de manera permanente, es que tengo que conseguir sentar a Castilla-La Mancha y lo vamos a conseguir", ha señalado, para después advertir que tiene ese "mandato y esa obsesión de sentar a C-LM".

En su opinión, "es fundamental que todos estemos sentados en una mesa, porque podemos darle herramientas para poder llevar a cabo la recuperación del río Tajo, que es lo que pretende".

Apuesta, en este sentido, por sensibilizar en esta materia, "pero no enfrentando a comunidades, porque C-LM no es nuestro enemigo". Y es que, ha explicado, "es sentido común, porque no se trata de colores y diferencias, se trata de defender el interés general, ya que los que estamos en política estamos porque creemos en ese interés; estamos convencidos de que hay que anteponerlo al interés particular".

"Aquí era lógico que todas las comunidades estuviéramos juntas, pero no sentadas aún, defendiendo algo que es necesario para los españoles", ha puntualizado Luengo, quien señala que "parece que el objetivo no es que el Levante deje de regar, sino mejorar el estado ecológico del Tajo y aquí lo hicimos con el Segura".

Por ello, defiende que como Murcia tiene experiencia y conocimiento en esa materia, "vamos a sensibilizar al Gobierno de C-LM para que haga lo propio allí para llevar a cabo la recuperación del río Tajo sin mermar el volumen de agua que tiene que llegar al Segura para poder seguir nosotros viviendo".

En Murcia, ha manifestado, "tenemos la experiencia, depuramos el 99 por ciento de ese agua y reutilizamos el 98 por ciento, tenemos una optimización de recursos hídricos muy importante y eso hay que extrapolarlo a otros territorios del país".

Según el consejero murciano, "deberíamos tener el derecho de poder disfrutar del agua de una manera adecuada, con una distribución equitativa en el territorio nacional y eso se llama PHN".

Preguntado sobre la valoración que hace del Gobierno de Pedro Sánchez en la Moncloa estos tres años, Luengo los califica de "complicados" en el sentido de que "por desgracia no hemos podido hablar de mucha colaboración del Estado con la Región de Murcia".

"Me preocupa bastante la falta de implicación en la recuperación del Mar Menor y esa obsesión por llevar a cabo el cierre del trasvase", ha manifestado Luengo, quien asegura que "son los dos temas principales que más le preocupan".

Sobre la laguna salada, recuerda que "se lleva trabajando muchos años y cuando uno llega a un gobierno tiene que ser capaz de identificar qué trabajos se han hecho y ver cómo hay que seguir avanzando pero hemos encontrado un parón total y absoluto por parte del Estado en ese sentido".

"Han intentado descartar el proyecto de Vertido 0 que nació del consenso", ha lamentado, para después instar a que "el que quiera contribuir a recuperar el Mar Menor que trabaje con nosotros y el que no, que se aparte y nos deje trabajar".