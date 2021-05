El autorregalo de Kylie Minogue por su cumpleaños: su propio vino rosado

Este pasado fin de semana, Kylie Minogue ha soplado 53 velas (rodeada de globos, por lo que cuenta su Instagram). Y es cierto que alguien podría pensar "¡Cualquiera lo diría!" viendo la buena forma física en la que se encuentra la australiana. Pero aunque lleve una vida saludable, la artista no se priva de nada: tanto es así, que si su dieta no tiene restricciones, ella se autocelebra sacando su propio vino.

Fue el año pasado cuando, debido a su pasión por la buena mesa, la cantante y compositora de hits como Can't Get You Out Of My Head, Come Into My World o The Loco-Motion lanzó al mercado su propia marca de vinos, convirtiéndose en empresaria vinícola de éxito, entre otras tantas compañías en lasque ha invertido, llegando incluso a enfrentarse a Kylie Jenner para registrar su nombre como marca.

Ahora, la también actriz ha anunciado, coincidiendo con su efeméride, un rosado que saldrá a la venta el próximo mes de julio en la sucursal de Londres de la cadena de grandes almacenes de lujo Harvey Nicholas así como a través de la página web de Minogue. Asimismo, se ofertará entre las visitas que reciba la terraza del Annabel's Club, un local exclusivo en el afamado barrio Mayfair de la capital inglesa.

El precio por botella es de 30 libras (unos 35 euros), dado que estos se producen en colaboración con el Château Saint Roseline, una prestigiosa bodega de Burdeos propiedad de la familia Teillaud.

"Me ha conmovido profundamente vuestra increíble reacción a Kylie Minogue Wines. Haber lanzado siete vinos en menos de un año y haber vendido más de un millón de botellas -y estar exportando a cuatro continentes- ha resultado una experiencia tremendamente asombrosa, así como también ha sido un testimonio de lo increíble que es toda la familia de Kylie Minogue Wines: los cultivadores, los vinicultores, los distribuidores y, lo más importante, los clientes. Gracias a todos por vuestro increíble apoyo", ha explicado en un comunicado.