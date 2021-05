Ángela Coquillat, nova presidenta de l'advocacia valenciana

En el mateix acte, el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca, Jesús Muñoz, ha promès el seu càrrec, qui repeteix com a tresorer de la institució. A més, s'ha donat pas a nous consellers i conselleres que entren a formar part de l'òrgan que reuneix els huit col·legis de l'Advocacia de la Comunitat Valenciana.

La nova presidenta del CVCA ha promès el seu càrrec, envoltada dels degans dels Col·legis d'Alcoi, Alacant, Alzira, Castelló, Elx, Oriola, Sueca i la degana de València; a més dels consellers i conselleres que formen el ple.

En primer lloc, s'ha referit al fins al moment president, Agustín Ferrer, agraint la seua "dedicació, temprança i temps per a bregar les diferents situacions que ha viscut l'Advocacia Valenciana en aquest nefast any de la pandèmia", ha dit.

Seguidament ha agraït també als degans la confiança depositada en la seua persona per a encapçalar la institució que representa a l'Advocacia de la Comunitat Valenciana, amb especial referència a la degana de l'ICAV, Auxiliadora Borja.

"El meu agraïment cap a tu, si cap és més sentit", ha afirmat Coquillat, confessant que va ser Borja la que la va animar a presentar la seua candidatura a la presidència del Consell, "tu has sigut qui, de nou, i una altra vegada, ha confiat en la meua persona", ha acabat dient la nova presidenta del Consell, visiblement emocionada.

La presidenta del CVCA comença el seu mandat amb un clar objectiu. "Estem eixint d'una molt difícil situació en general per al món, per al país, però també per a la majoria dels companys i companyes, és moment d'aprofitar el que hem après en aquesta situació, és moment de reinventar-se, de recolzar-se més que mai en la tecnologia que ha sigut part de la nostra salvació, d'exigir-li-la ja sense demora a aquesta lenta i injuriada administració de justícia, però sobretot és moment d'unir esforços", ha assenyalat.

Ángela Coquillat exerceix l'advocacia des del seu propi despatx, especialitzat en Dret Penal i Processal Penal. És experta en compliment normatiu-Corporate Compliance. Treball que compagina amb diferents càrrecs, entre ells, el de secretària general de la Junta Directiva de la Unió Espanyola d'Advocats Penalistes, vicedegana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València des de 2019 i secretària de la Fundació Eduardo Calabuig-ICAV, membre de la Subcomissió de Blanqueig del Consell General de l'Advocacia Espanyola o delegada territorial de la Mutualitat de l'Advocacia.