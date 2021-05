Cvirus.- La Policia dissol 14 festes i sanciona 29 persones per no portar mascareta el cap de setmana a Alacant

Així mateix, es tracta de la xifra més baixa de tot el mes, ja que el cap de setmana passat van ser 182 denúncies, enfront de les 344 del primer sense estat d'alarma, segons ha informat el consistori en un comunicat.

En concret, els agents han alçant 29 actes per no portar mascareta, així com es van sancionar set persones per fumar sense mantindre les distàncies. Igualment, s'han dissolt un total de 14 festes en vivendes i s'han alçat 13 sancions per consum d'estupefaents o desobediència.

Respecte als botellons, s'han imposat un total de 34 denúncies per consumir alcohol en parcs i places, en L'Ereta, Cap de l'Horta, Castells, Casc Antic.

Finalment, els agents han destacat "el gran compliment i col·laboració" de l'hoteleria, locals d'oci i restauració, ja que aquest cap de setmana dos establiments han sigut denunciats per incomplir horari de tancament, així com s'han interposat sis actes per no respectar el toc de queda.

El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha realitzat un balanç "excepcional d'aquestes tres setmanes" i ha agraït també el treball de la Policia: "Fan una tasca preventiva encomiable i molt complicada en moltes ocasions.

Així, ha recalcat les "bones dades de la baixa incidència de la Covid i el descens de denúncies" en la ciutat, la qual cosa "posa de manifest l'alt grau de compliment de les mesures".