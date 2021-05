Esteban cree que el indulto es lo más acertado para situar Cataluña "en la senda de diálogo" y que hay "decisión tomada"

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha asegurado que "a una gran mayoría de la sociedad catalana, sea nacionalista o no, no le parece lícito que esas personas estén encarceladas".

Así, ha considerado que sería "muy apropiado" liberar a los políticos independentistas presos para que pudieran "hacer política con normalidad" y, a partir de ahí, se impulsaran "el diálogo y una solución política" al conflicto en Cataluña.

"Parece que lo de los indultos avanza y que tienen la decisión tomada. Yo estoy de acuerdo con el Gobierno. Sería la manera más acertada para que para que Cataluña se sitúe "en la senda del diálogo y avance", ha insistido.

Asimismo, Esteban ha lamentado "la decisión de Casado" de manifestarse junto a Vox en contra de los indultos en la madrileña Plaza de Colón, y ha dicho que no lo puede entender", ya que, en su opinión, "el objetivo principal de un dirigente político debe ser la convivencia de la sociedad y no impulsar la confrontación, y con esto se busca justo lo contrario, aumentar la tensión y el choque, y desde un punto de vista español, no es nada bueno para su sociedad".

Además, ha considerado que el objetivo del presidente del PP, Pablo Casado, con la denominada 'foto de Colón', es "llegar cuanto antes al Gobierno", ya que, según ha dicho, "tras las elecciones en Madrid, ha pensado que es más conveniente volver a lo de antes y que quizás ahora con Vox será suficiente para llegar al Gobierno. "Hacia atrás, hacia adelante, no sabemos con qué quedarnos con Casado, aunque ésta es una apuesta bastante fuerte, la de la confrontación, la del choque", ha criticado.

En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso ha recordado a Casado que Vox es una formación que "una y otra vez dice que va a prohibir unos cuantos partidos políticos, y va a volver a aparecer en una foto con ellos".

"A mi me parece la España rancia, y se quieren situar ahí. No creo que con eso se quieran comparar con los partidos europeos de derecha y centro-derecha. Se van totalmente a la derecha", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que la legislatura "va a serguir siendo muy tosca" y que "se va a continuar buscando el choque", y ha hecho un llamamiento a "actuar contra eso a los que queremos proceder con sentido común".

En todo caso, ha considerado que el PSOE "tiene ahora más razones" para alargar la legislatura, y ha indicado que tiene "la esperanza de que los catalanes también sabrán leer el momento".

EH BILDU

Por otro lado, Aitor Esteban ha criticado que, en Euskadi, EH Bildu pretende "hacer política por el mismo camino que Casado", ya que, en su opinión, "busca el choque y no llegar a acuerdos".

En este sentido, se ha referido a las declaraciones realizadas este pasado domingo por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que comparaba al PNV con las "mentiras de Trump y Ayuso", y ha destacado que, "si ponemos a Urkullu y a Otegi frente a frente, viendo la trayectoria de cada uno, ¿quién tiene más parecido con las posturas de imposición de Trump?".

"Su objetivo es ponerse en el lugar del PNV, y han decidido buscar el choque, ir a la contra, decir que todo se hace mal en este país, aunque, viendo las últimas encuestas, no creo que gente piense eso", ha asegurado.

ATAQUE A DIRIGENTE DE PP

Asimismo, Aitor Esteban ha afirmado, tras "el deplorable y condenable" ataque sufrido por el vicesecretario de Comunicación del PP de Álava, Iñaki García Calvo, que "en este país hay un problema" que, a su juicio, viene ocasionado por "la influencia que ha tenido en los jóvenes la política de la izquierda abertzale durante tantas décadas".

"La falta de tolerancia, la imposición ante otros partidos y algunas maneras de actuar se han dado por buenas durante muchos años. Y nos encontramos con cosas así. Y no solo éste ataque, totalmente deplorable y condenable, ya que cada semana nos encontramos batzokis atacados y se busca la pelea y la bronca con la Ertzaintza. Son modos de hacer las cosas que se han cultivado durante años y que aún se mantienen, y son muy perjudiciales para nuestra sociedad", ha indicado.

Además, ha considerado que, a pesar de que EH Bildu de Vitoria haya condenado el ataque sufrido por García Calvo, "condenar si, pero luego seguirán haciéndolo, y el próximo fin de semana nos encontraremos con otros batzokis pintados".

"Aunque sea tu contrario político, desde un punto de vista democrático no puedes atacar y apalear a esa persona. Yo no quiero esa Euskadi, yo quiero una Euskadi democrática", ha concluido.