El pressupost de l'Hospital Provincial de Castelló superarà enguany per primera vegada els 100 milions

Els comptes s'aprovaran aquest dilluns. Sobre aquest tema, els dos màxims responsables del consorci, el president de la Diputació de Castelló, José Martí, i la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, han destacat aquesta circumstància com una "fita" que "inicia una aposta creixent pel centre que no té volta arrere". "És un pressupost que deixa clar que aquest centre és necessari i, sobretot, imprescindible", ha ressaltat Barceló.

El desglossament d'aquests comptes suposen 54.324.300 euros per a personal (54%) i 41 milions d'euros per a les despeses de funcionament. Per la seua banda, Sanitat aportarà també 4,7 milions d'euros per a donar suport al pla d'inversions del Consorci per a projectes d'obres, adequació d'instal·lacions, i adquisició d'equipament i reposició, segons ha indicat la Conselleria en un comunicat.

En la mateixa sessió es donarà llum verda al nomenament de Juan José Sánchez com a responsable mèdic del centre. Sánchez ja exercia aquestes funcions des de desembre. Ha sigut director mèdic del Centre de Diàlisi Castelló des del 19 de juny de 2007 a el 1 d'agost de 2008.

Ha sigut també membre de la Comissió Assistència del Departament de Salut de Castelló des del 14 de febrer de 2012 al 12 de setembre de 2019 i de la Comissió d'Investigació Clínica del Departament de Salut de Castelló, des del 6 de novembre de 2018 fins al 10 de març de 2020. És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València i també metge especialista en Nefrologia i Doctor per la UV.

El consorci aprovarà també la licitació immediata de l'edifici oncològic, que la pandèmia va retardar el passat any, i revisarà el final de les obres d'ampliació de la UCI intermèdia, al juny, que dotarà al centre d'11 unitats, quasi el doble de les 6 que actualment té.

Durant el primer quadrimestre de 2021, el centre ha atès a 46.185 persones en consultes externes i ha realitzat 1.338 intervencions quirúrgiques. Més de 17.000 persones han sigut diagnosticades per imatge mentre que 4.472 han sigut ateses en urgències. L'estada mitjana en el centre ha sigut de 10 dies.