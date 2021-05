Detingudes tres persones per obligar a una menor de 16 anys a prostituir-se en una casa d'Elx (Alacant)

Els presumptes proxenetas, d'entre 33 i 41 anys, controlaven la vivenda que s'utilitzava com a prostíbul on suposadament obligaven la víctima a realitzar fotos de caràcter sexual per a publicitar-se en una pàgina per a captar clients. Els detinguts estan acusats de delictes de prostitució de menors i pertinença a grup criminal, segons ha informat la Policia en un comunicat.

La investigació va començar en una actuació prèvia realitzada per la Policia Local d'Elx, en la qual s'alertava de la situació de desemparament de la menor. Els agents, després de diverses setmanes d'investigació, van aconseguir descobrir que darrere d'aquest suposat entramat es trobaven tres persones que exercien com a proxenetas de la jove.

En concret, a la víctima li realitzaven fotografies en roba interior, amb caràcter sexual, per a posteriorment publicar-les a una pàgina web "book" per a captar clients. La jove es publicitaba com a major d'edat quan en realitat tenia 16 anys recentment complits.

Així mateix, els efectius van esbrinar que el número de telèfon que figurava per a contractar els servicis sexuals de la menor pertanyia a un home de 33 anys, que era la suposada parella sentimental de la víctima, l'encarregat de gestionar i controlar totes les cites i supòsit responsable d'introduir la víctima en el món de la prostitució.

Els agents van descobrir el lloc exacte on es produïen les trobades sexuals. Es tractava d'una vivenda situada en el barri d'Altabix que pertanyia a un dels investigats.

Amb autorització judicial, els agents van organitzar un dispositiu especial per a dur a terme l'arrest dels tres suposats proxenetas a l'immoble, on a més van localitzar l'habitació on la menor realitzava les fotos per a publicitar-se en la pàgina de contactes. Tots els arrestats han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d'Elx.