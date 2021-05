'Drag Race España' vive la primera baja en su estreno: "¡No me cago porque estoy en la tele!"

Drag Race España se estrenó este domingo por todo lo alto y lo hizo con expulsión incluida. The Macarena, la drag queen de 30 años natural de San Fernando (Cádiz), fue la primera baja del concurso que presenta Supreme de Luxe.

Y es que la gaditana no convenció del todo al jurado con el resultado de la prueba de moda. Los Javis, Ana Locking y, este domingo como invitado Jon Kortajarena, se sintieron decepcionados al ver la propuesta de la gaditana, que se dejó alfileres y todo en su vestido de mercadillo.

"Ha hecho uno de los peores looks, no ha cuidado los detalles porque llevaba una etiqueta con un alfiler colgando y los bajos estaban fatal cortados. A lo mejor no sabes coser, pero, ¿cortar así los bajos?", llegó a decir Calvo sobre el descuido de la drag.

Ya están todas nuestras chicas sobre la pasarela, esperando la valoración. ¿Estáis de acuerdo con el jurado? 📲🤔



👠 DIRECTO ▶ https://t.co/VCbkmPH3Vk#DragRaceEstreno 💄✨ pic.twitter.com/sxSw1AmnyT — Drag Race España (@DragRaceEs) May 30, 2021

Por su parte, el modelo y actor señaló: "Has hecho una apuesta valiente y seguro que hay muchísimo trabajo en tu look, pero creo que no ha funcionado. No me parece sofisticado, no creo que esté pulido".

Así, Macarena fue enviada al lipsync junto a Dovima Nurmi. Tras un duro enfrentamiento bajo la canción de Mónica Naranjo Sobreviviré, la gaditana fue la elegida por el jurado para abandonar el programa.

"A Lola Flores se le cayó un pendiente y mira, es una leyenda viva"

Pese a ello, la andaluza hizo gala de su sentido del humor: "A Lola Flores se le cayó un pendiente y mira, es una leyenda viva. ¡No me cago porque estoy en la tele!", bromeó.

Más seria, aseguró: "Me habéis salvado en muchos sentidos. Muchísimas gracias por ver eso en mí, que yo sabía que estaba ahí. No me voy feliz, no me voy enfadada, no me voy triste. Me voy orgullosa".