Els mercats municipals informen sobre el canvi climàtic

Des de hui i fins al 8 de juny els mercats municipals de València es converteixen en punts d'informació i conscienciació en la lluita contra el canvi climàtic, i ho fan des d'una perspectiva que combina la faceta alimentària amb la sostenibilitat ambiental.

La Delegació d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de València, amb la col·laboració de la Fundació València Clima i Energia, ha organitzat una nova edició, i ja van quatre, de València Canvia Pel Clima! centrada en la necessitat de la transformació dels sistemes alimentaris per a fer-los sostenibles com a eina per a l'acceleració de l'acció climàtica.

Des de hui 31 de maig i fins al 8 de juny, la iniciativa posa en marxa tota una sèrie d'activitats en horari de 10.00 a 13.30 hores.

Els usuaris dels mercats gaudiran de la companyia del grup de clowns Pentumba’us, i també podran obtindre informació precisa sobre el canvi climàtic i els hàbits alimentosos gràcies al Observatori del Canvi Climàtic, el Gabinet de Didàctica Gingko Educació del Jardí Botànic, Mercavalència i el projecte Grow Green.

Per ordre d'assistència, la iniciativa es desenvoluparà en Algirós (hui), Jerusalem, Central, Russafa, Rojas Clemente, Cabanyal, Benicalap i Castella.