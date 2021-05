La Comunitat arribarà a 3 milions de dosis posades aquesta setmana

Hui comença la que serà una setmana important per a l'avanç de la vacunació contra el coronavirus en la Comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir que aquests set dies s'inocularan un total de 351.000 dosis de les vacunes disponibles, una xifra “rècord” des que es va iniciar a la fi de desembre de l'any passat el procés de vacunació en la Comunitat.

D'aquesta manera, segons la previsió de l'Executiu regional, en finalitzar la setmana s'aconseguiran els tres milions de dosis administrades. Puig va insistir que juny és el mes “clau” per a la vacunació de cara a aconseguir “com més prompte millor” un grau d'immunitat entre els valencians que “permeta afrontar la recuperació econòmica amb seguretat”.

Així, el cap del Consell va fer una crida a la ciutadania perquè “no relaxe la prudència” i mantinga el compliment de les normes de protecció perquè, va remarcar, el virus “continua sent ací” i en els últims dies “hem notat un lleuger augment que hem de parar”.

I és que la Conselleria de Sanitat va registrar el dissabte (últim dia que es van proporcionar xifres sobre aquest tema ) 217 contagis, 90 més que el dissabte anterior.

A més, el dijous també es van superar els 200 i el dimecres va haver-hi 192. La incidència també ha anat a l'alça, i el divendres es van aconseguir els 32,7 casos per 100.000 habitants en 14 dies, si bé la Comunitat continua sent l'autonomia amb la menor taxa de contagis del país.

És per això que Puig va reiterar que “cal ser conscients que encara seguim en pandèmia i que les últimes mesures que permeten major mobilitat poden propiciar un augment de contagis”. “No podem fer passos arrere si volem arribar a les portes de l'estiu amb la situació que tenim, cal continuar combinant la vacunació amb la prevenció”, va dir.

Respecte a la planificació de la vacunació per a aquesta setmana, fins a 40.000 menors de 60 anys que ja havien rebut una primera dosi de AstraZeneca –paralitzada en eixa franja d'edat per la detecció de trombes relacionats amb la seua inoculació– han sigut citats per a completar la seua pauta amb la mateixa vacuna o amb Pfizer, en funció de les seues preferències. Aquestes persones han rebut un SMS que indica el dia, l'hora i el lloc al qual hauran d'acudir.

A més, segons Sanitat, de Pfizer s'administraran més de 124.000 vacunes als col·lectius de 66 anys o més que estaven pendents de la segona dosi. Es posaran 160.000 primeres dosis d'aquesta vacuna a persones d'entre 50 i 59 anys. De Moderna s'inocularan 16.000 primeres dosis entre 50 i 59 anys i altres 2.500 a persones d'alt risc. De la monodosis de Janssen s'injectaran 36.000 a persones d'entre 50 i 59 anys. I de AstraZeneca s'administraran 10.000 primeres dosis a persones d'entre 60 i 66 anys. La resta, fins a les 351.000 vacunes, s'inocularan a més d'una dotzena de col·lectius en quantitats més xicotetes.

La Policia va imposar 1.281 sancions el cap de setmana

La delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, va informar ahir que el dispositiu especial de vigilància durant el tercer cap de setmana sense estat d'alarma es va desenvolupar “amb normalitat” i va concloure amb un total de 1.281 propostes de sanció per part de la Policia Nacional, un 29% menys que l'anterior.

En concret, en les jornades del divendres/dissabte i de dissabte/diumenge es van realitzar 1.281 propostes de sanció relacionades amb incompliments de les mesures a causa de la pandèmia, 523 menys que el passat cap de setmana.

En el tram divendres/dissabte nit, es van alçar 574 actes, enfront de les 849 del passat cap de setmana; i el dissabte/diumenge nit, el nombre de sancions va augmentar fins a les 707, enfront de les 955 de la setmana prèvia, segons la informació facilitada per la Delegació del Govern.

Calero va ressenyar que no es van detectar “grans problemes ni concentracions” en hores de restricció nocturna i es va observar “normalitat” en platges i llocs de gran afluència de persones, així com en els llocs d'oci nocturn, on va haver-hi “alta concurrència” de persones, encara que aquestes zones s'han buidat, excepte “alguna excepció”, a les 01.00 hores.