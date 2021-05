Arranca la Ebau de 2021: claves y consejos para afrontar la selectividad

La Ebau, las pruebas de acceso a la Universidad de 2021 que arrancan el próximo 1 de junio, prohibirán el acceso a las personas sospechosas de sufrir el coronavirus, entrar sin mascarilla y la coincidencia en tiempo y espacio de exámenes en la misma zona del edificio donde se realicen.

Igual que en ediciones anteriores, la antigua selectividad se divide en dos fases: la general (lengua y literatura, lengua extranjera, historia y una asignatura troncal según la modalidad de Bachillerato cursada) y la específica o voluntaria, donde se pueden hacer un máximo de cuatro exámenes.

La calificación para el acceso a la Universidad se sigue calculando ponderando un 40% la calificación de la prueba y un 60% la calificación final de la etapa. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

Se repetirá el modelo de examen más flexible -ofrece más preguntas para elegir- que se adoptó en 2020 como consecuencia de la pandemia, que obligó a todos los alumnos a permanecer en casa y seguir las enseñanzas en línea.

A los exámenes están convocados más de 200.000 jóvenes, de los que más del 90% suelen aprobar. Los estudiantes murcianos, navarros y riojanos serán los primeros en examinarse, entre el 1 y el 3 de junio en el caso de Murcia, y entre el 2 y el 4 de junio en Navarra y La Rioja, mientras que los alumnos andaluces, de Ceuta y de Melilla serán los que más tarde realizarán estas pruebas, en concreto, los días 15, 16 y 17 de junio.

En Madrid se realizará del 7 al 10 de junio y en Cantabria y Castilla-La Mancha del 7 al 9. Del 8 al 10 de junio será en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco y Baleares. Por otra parte, los estudiantes castellanoleoneses harán la prueba del 9 al 11 mientras que los canarios del 9 al 12.

Las últimas medidas de prevención frente al coronavirus acordadas por Educación, Universidades y Sanidad para la Ebau 2021 exigen que no se formen aglomeraciones ni desplazamientos innecesarios.

Prohibidas las mascarillas con válvulas

Para ello aconseja ampliar las sedes del examen; repartir los alumnos en el mayor número de aulas; reducir el aforo de los aseos y servicios; limitar todo lo posible la coincidencia en tiempo y espacio de exámenes en la misma zona del edificio donde se realicen; escalonar las entradas y salidas y permitir al alumno acudir a las sedes más cercanas a su domicilio para reducir los traslados.

Estará prohibido el uso de las mascarillas con válvula y mantener una distancia de seguridad interpersonal inferior al metro y medio.

Solo estarán exentos del uso de la mascarilla personas que presenten alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su empleo o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Prohibido el paso a personas con síntomas



No podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con Covid-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad aunque no presenten síntomas y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con algún positivo.

En cuanto a la ventilación, solo en el caso de que no sea posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se pueden emplear filtros o purificadores de aire (con filtros HEPA).

Una vez terminada la evaluación, será obligatorio que el alumnado abandone el aula inmediatamente y hacerlo de forma escalonada para evitar aglomeraciones.

Si una persona empieza a tener síntomas de Covid-19 deberá irse a su casa lo antes posible y si, por cualquier motivo, hubiera que atenderle, se le llevará a un espacio separado de uso individual.

El afectado se pondrá en contacto con el centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, o en su caso, con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y se seguirán sus instrucciones.

Las notas se conocerán antes del 25 de junio



Las pruebas deberán finalizar antes del día 18 de junio de 2021 y los resultados provisionales publicados antes del 25 de junio de 2021.

La convocatoria extraordinaria, una segunda oportunidad para aprobar o para subir nota, terminará antes del día 16 de julio o del 16 de septiembre en el caso de que la comunidad autónoma determine celebrarla en septiembre.

Medicina en la UAM, la carrera con la nota de corte más alta

El Grado en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es la carrera universitaria con la nota de corte de acceso más alta. En concreto, estudiar este Grado en esta universidad tuvo el año pasado una nota de acceso de 13,426 sobre 14 puntos máximos que se pueden obtener en la prueba de acceso a la universidad (EBAU) a la que se someterán decenas de miles de estudiantes a partir del 1 de junio.

Este mismo Grado pero en otras universidades completan el top 3 de carreras más exigentes para entrar: la nota de corte en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se quedó en 13,408 y en la Universitat de València (UV) fue de 13,35.

Les siguen el Grado en Biomedicina Básica y Experimental en la Universidad de Sevilla (US), con un 13,336, y el Grado en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), cuya nota de acceso se quedó en 13,295. Sin embargo, el acceso a Medicina en la UAM es superado en términos de nota para acceder por 14 Dobles Grados.

Prueba de la Ebau. © Emeterio Suarez

Consejos para rebajar el estrés antes de hacer el examen

Durante estos exámenes, debido su importante y lo que está en juego, los nervios se apoderan de los estudiantes. A continuación, una serie de consejos que pueden rebajar el estrés y ayudar a mantenerse sereno y en calma el día de la prueba.

- Se recomienda acostarse temprano e intentar descansar al máximo para estar frescos como lechugas el día de prueba. El cansancio no es un buen compañero para la concentración.

- No hay que olvidar hacer un buen desayuno - aunque los nervios nos encojan el estómago- ni tampoco salir de casa con provisiones para la jornada (agua y algún alimento sólido) por si la prueba o el tiempo de espera se alargan (este año, además, las cafeterías permanecerán cerradas debido a las medidas de seguridad).

- Si se hace un último repaso que sea la víspera por la mañana nunca por la tarde ni las horas previas a la prueba. La información ya está almacenada en el cerebro. Lo ideal es aprovechar la tarde anterior para relajarse, evadirse y salir a tomar el aire.

- No comentar el temario con otros amigos, de esas conversaciones de última hora pueden surgir preguntas que ni los propios examinadores se habrán planteado pero que nos amargarán la jornada. También conviene no charlar con aquellos compañeros que estén o sean más nerviosos, eso no hará mas de acrecentar la propia intranquilidad y el contagio del nerviosismo será recíproco.

- Una buena solución contra la ansiedad pasa por practicar algunos ejercicios de relajación y respiraciones.

- Ser previsores. Conviene salir con tiempo hacia el lugar en el que se realiza la prueba y, si es posible, en transporte público para evitar atascos que puedan sumar un extra de ansiedad a la que ya se lleva de casa.

Trucos para el día de la prueba

- Nada de prisas con los enunciados de las preguntas. Tomarse un tiempo para leer con detenimiento y asegurarse de lo que se pregunta.

- Comenzar por las preguntas más fáciles ayuda a aumentar la seguridad en la buena realización de la prueba. El cerebro empezará a trabajar y a buscar la respuesta al resto de las preguntas.

- Llevar un reloj que ayude a controlar en todo momento cuánto tiempo queda de examen y si es posible reservar algunos minutos finales para repasar y corregir posibles faltas de ortografía o sustituir palabras de las que no estemos seguros por sinónimos.

- Ser realistas, ajustarse al tiempo que se tiene e intentar ser concretos y precisos en las respuestas.

- Si nos ataca el ‘síndrome del folio en blanco’ un recurso eficaz es el de desconectar por unos instantes del examen escribiendo en un folio algunas palabras que empiecen por la misma letra o algo similar. Hay que tener en cuenta que el miedo al fracaso o un alto grado de exigencia con uno mismo puede acabar por paralizarnos. Conviene tomarse unos minutos para respirar y tener pensamientos realistas del tipo ‘me he preparado bien’ o ‘haré todo lo posible para que salga bien’.

- Hay que intentar desdramatizar la prueba y el áurea que la rodea, ver el examen como un desafío para la mente y no como un riesgo o problema para que no genere más estrés.

- Entre día y día de pruebas no se aconseja repasar. Después de cada jornada mejor relajarse y, sobre todo, descansar de cara a la siguiente.