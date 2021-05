Alejandra rubio lo enseña todo en un incidente con Torito y abandona el plató

Llamativo incidente ocurrido este domingo en Viva la vida. Durante la sección de Torito, el colaborador zarandeó a Alejandra Rubio. Una acción graciosa que se pasó de frenada y acabó con la hija de Terelu Campos enseñando su ropa íntima en pleno directo, motivo por el que abandonó el plató visiblemente acalorada.

El exceso de Torito, aunque sin quererlo, provocó un momento muy incómodo y acabó siendo viral en las redes sociales, donde los usuarios se hicieron eco de lo ocurrido, unos resaltando el buen hacer del colaborador y otros criticándole.

Aunque la joven abandonó rápidamente el plató, al cabo de unos minutos volvió: "Me he asustado porque, de repente, he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero que todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado", declaró Alejandra cuando volvió a su sitio, junto a sus compañeros.

Alejandra Rubio lo enseña todo en #VivaLaVida408 y abandona el plató



pic.twitter.com/BMTUBSiPBq — Telemagazine (@telemgzn) May 30, 2021

Se refería con el karma a las risas previas que ella misma había protagonizado cuando Torito había cogido a su tía, Carmen Borrego, y la había zarandeado igualmente, haciéndole daño en las costillas.