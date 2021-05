El sobrecogedor mensaje de Ana Obregón: "Me gustaría no despertar nunca"

La actriz y presentadora Ana Obregón atraviesa un duro momento en su vida tras el fallecimiento, la semana pasada, de su madre, Ana María. Su pérdida llegó un año después de la de su hijo, Álex Lequio, que murió a los 27 años a consecuencia de un cáncer.

Obregón, que acostumbra a utilizar sus redes sociales como vía de escape para expresar sus sentimientos y canalizar su dolor, ha publicado en su cuenta de Instagram un sobrecogedor mensaje.

"Hoy me desperté totalmente convencida de que estos 3 últimos años de mi vida habían sido una pesadilla", ha señalado al inicio de su mensaje.

"Respiré profundamente llena de felicidad. Agradecí al Universo, de corazón, por la suerte de hijo, padres, familia y amigos que tenía", ha añadido la presentadora, que tiene muy presentes a su hijo y a su madre.

"Esperé, como siempre, en mi cuarto tus buenos días dibujados en la sonrisa más bonita del mundo, lleno de salud y genialidad. Tenía infinitas ganas de achucharte por la maldita pesadilla que había tenido. Esperé la llamada de mi madre para ver si iba a comer con ellos como solía hacer casi todos los días cuando no trabajaba", ha señalado al recordar a los dos seres queridos que ha perdido en cuestión de un año.

"Esperé... La realidad me pegó una bofetada", ha lamentado Ana Obregón, que ha concluido con una frase demoledora: "Me gustaría soñar esta noche que os tengo cogidos de la mano y no despertar nunca".

Seguidores y amigos de la presentadora se han volcado con ella en la red social para enviarle mucha fuerza y ánimo en estos momentos.