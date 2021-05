La propuesta de Carlota Corredera a Rocío Flores: quiere quedar con ella para hablar de Rocío Carrasco

La periodista Carlota Corredera ha sido una de las presentadoras que se ha posicionado públicamente a favor de Rocío Carrasco y el testimonio que ella cuenta en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Este viernes, Corredera visitó el plató del Deluxe para responder a las críticas que ha recibido por defender a Carrasco y lanzó una propuesta a Rocío Flores.

La presentadora ha reconocido que no le molesta tanto que la llamen "prepotente" o "déspota" como otro tipo de comentarios "más bajunos" del estilo: "¿Cómo puedes defender a Rocío Carrasco teniendo hijos?", o "esta es una loca", ha citado Corredera. "¿De verdad, entre nosotras tenemos que llamarnos locas después de todo lo que hemos tenido que sufrir?", ha reflexionado la periodista.

María Patiño le ha preguntado entonces a Carlota Corredera qué le diría a Rocío Flores si uno de esos mensajes fuese escrito por ella, una circunstancia que Corredera aprovechó para lanzar una propuesta a la hija de Rocío Carrasco.

"Le diría que me quiero tomar algo con ella, y sobre todo me gustaría preguntarle por qué no ha aceptado la invitación de La Fábrica de la Tele para ver los 11 minutos que su madre censuró (del documental) describiendo la paliza que le dio a su madre", ha respondido Carlota Corredera.

En este sentido, la periodista ha manifestado que le preocuparía que Rocío Flores "no estuviese revuelta" por todo lo que ha pasado. "Yo creo que, como ha dicho su madre, ella antes de ser verdugo ha sido víctima", pero "personalmente no entiendo su actitud", ha asegurado Corredera.

"Puedo llegar a entenderla, no puedo pedir que la gente tenga empatía con Rocío Carrasco y no entender que la gente tenga empatía con Rocío Flores", ha matizado a continuación.

Según ha explicado Corredera, "desde el programa le hemos lanzado mensajes, le hemos mandado ánimo, le hemos dicho que, si quiere, podía haber visto todo el material que al final su madre decidió que no se emitiese...", ha enumerado.

Por este motivo, la presentadora de Telecinco no entiende "muy bien su actitud", aunque entiende perfectamente "que su padre es su vida, que ella se siente la matriarca de su familia, la madre de su padre, la madre de su hermano, la madre de Olga, la madre de su novio, la madre de todo el mundo, y ella por su familia va a defenderla hasta el final. ¿Que eso significa llevarse por delante a su madre? Ella tendrá también que valorar, no es una niña, va a cumplir 25 años", ha indicado.

"No tengo ninguna duda de que tiene que estar revuelta, pero me parece que todo el mundo tiene mucha más empatía con su madre de la que ella demuestra públicamente, de puertas para adentro no sé cómo lo estará viviendo", ha zanjado Corredera.