Las estafas de cerrajeros sin escrúpulos están en auge

Alrededor de un centenar de personas de Murcia y Castilla-La Mancha se han visto afectadas por una empresa de cerrajería que está cobrando precios abusivos por abrir puertas en casos tan cotidianos como que se te olviden las llaves en el interior.

Pablo no podía imaginar que olvidar sus llaves en casa fuera una pesadilla. Al principio todo eran facilidades, después, imposible conocer las tarifas: "En todo momento (el cerrajero) me decía 'no lo sé, no te preocupes que esto es barato". Una vez abierta la puerta, llegan las respuestas: empezó a sumar hasta que la suma llegó a los 500 euros.

La madre de Cristina es otra de las afectadas, primero le pidieron 250 euros: "Mi madre estaba llorando y muy nerviosa, quería que se fuera el hombre de la casa". A la falta de información se añade la actitud amenazante.

Un grupo de clientes se ha asociado para denunciar estafas de empresas de cerrajería. Un grupo de clientes se ha asociado para denunciar estafas de empresas de cerrajería.

El pasado 3 de enero, la prensa se hacía eco de un caso sucedido también en la Región de Murcia, en concreto en la localidad de Cartagena, donde un cerrajero cobró a una mujer 1.077 euros por abrir la puerta de su casa en Nochevieja.

"Se te mete un hombre en casa, son situaciones complicadas de gestionar", dice el abogado Rodrigo Pozo. "Yo no entendía como se podían desembolsar 700 euros por abrir una puerta, pero cuando tienes 75 u 80 testimonios y todos coinciden...", reflexiona el letrado.

La falta de una normativa para el sector en muchas comunidades autónomas aumenta la desprotección. "En Murcia hay libertad de precios y lo que se está dando es un incumplimiento de las obligaciones de información", añade Pozo. Esa es la baza de la demanda colectiva que ya se ha puesto en marcha.