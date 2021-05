Junio acogerá el ciclo de cine de festivales en 'Cines ARCCA' de Calahorra

En esta ocasión se proyectarán las siguientes películas de cine con importantes premios y nominaciones en festivales internacionales de gran prestigio. Un cine más independiente y comprometido.

2 de junio. 20,00 horas. 'Sorry we missed you'- Ken Loach. Premio del público, mejor film europeo en el Festival de San Sebastián de 2019.

16 de junio. 20,00 horas. 'Nunca, casi nunca, a veces, siempre'- Eliza Hittman. Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín (2020) y premio TVE "Otra Mirada" en el Festival de San Sebastián (2020).

23 de junio. 20,00 horas. 'Corpus Christi'- Jan Komasa. Nominada a los Premios Óscar en la categoría a mejor película internacional y en los Premios Goya a mejor película Europea.

30 de junio. 20,00 horas. 'Ane'- David P. Sañudo. Mejor actriz, mejor actriz revelación y mejor guion adaptado en los Premios Goya 2020. Premio al Cine Vasco en el Festival de San Sebastián 2020.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento promociona la cultura a través de un cine más independiente y comprometido y contribuye mediante un contrato por importe de 13.380,40 euros y con la recaudación de las entradas al sostenimiento de los cines como un servicio de referencia para Calahorra, La Rioja Baja y la ribera Navarra.