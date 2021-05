PP de Álava denuncia la agresión a su vicesecretario de Comunicación y tres de sus acompañantes en Vitoria

Como ha relatado el denunciante, los hechos se sucedieron a las ocho y media de la tarde cuando se encontraban en una terraza de la calle Cuchillería de la capital alavesa y unos desconocidos se acercaron. "¿Eres del PP?, me preguntaron con clara motivación ideológica, e inmediatamente me dijeron que me tenía que ir de allí, que no puedo estar y me tiran una cerveza por encima y después un kalimotxo. Y al levantarme de la mesa, un tercero me propinó un tortazo", ha relatado García Calvo.

Al final, dos de sus amigos fueron agredidos y un cuarto recibió un golpe que terminó en una brecha en la ceja. Con el parte médico de lesiones, el vicesecretario de Comunicación del PP de Álava presentó la noche de este sábado la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza.

Desde el PP han condenado la agresión a sus compañeros por sus ideas y han pedido que se persiga este hecho como "delito de odio". Además, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha declarado que "esta agresión muestra que el odio y el sectarismo se sigue inoculando en una parte de la juventud vasca y busca amedrentar a los que no somos nacionalistas". "No lo van a conseguir", ha advertido.

Oyarzabal ha defendido que "hoy los jóvenes valientes que se identifican con el PP están defendiendo el pluralismo de esta sociedad y la libertad de todos".

Asimismo, el Partido Popular de Álava ha incidido en que "blanquear a la izquierda radical que no condena la violencia es un error muy grave, se da alas a un matonismo que trata de sembrar el miedo". Según ha informado la Ertzaintza esta mañana, un individuo de 23 años ha sido detenido por estos hechos.

ITURGAIZ

Por su parte, el presidente del PP vasco y del grupo parlamentario de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha lamentado, a través de las redes sociales, que jóvenes del PP vasco hayan sido agredidos por "alimañas radicales, por su pertenencia al PP".

Tras felicitar a la Ertzaintza por la detención de los "radicales", ha exigido una condena "sin matices" a EH Bildu. "En Euskadi todavía hay guetos proetarras y falta de libertad", ha advertido.