Un grupo de jóvenes propone espacios de reflexión y autocuidado tras testar las preocupaciones del colectivo

Tras preguntar a más de 200 jóvenes de entre 14 y 30 años cuáles eran sus inquietudes, han concluido que, en su conjunto, todos ellos están preocupados principalmente por los estudios o por el trabajo y no quieren decepcionar a sus familias, si esto no va bien o no consiguen un futuro decente.

También les agobia no tener tiempo de estar con los amigos, pues necesitan el apoyo de otros y su tiempo libre lo dedican, en su mayoría, a estar con ellos, ver series y hacer deporte, actividades que les evaden y distraen, ha informado la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Zaragoza en la web Iglesia en Aragón.

Por otro lado, las encuestas reflejan diferencias según los diferentes tramos de edad. Así, para los jóvenes que estudian Secundaria la preocupación inmediata es aprobar y en muchos casos sacar nota para poder acceder a la universidad.

En el caso de quienes realizan estudios superiores, el interés es poder terminarlos y encontrar un trabajo relacionado con ellos, expresando un deseo por un futuro digno. Acabados los estudios superiores, preocupa que la precariedad y la inestabilidad laboral les impida tener un proyecto vital.

Ante estas respuestas, los jóvenes de la parroquia han propuesto cuidar la autoestima para poder enfrentarse a la realidad con seguridad personal y confianza y construirse como personas teniendo en cuenta todas las dimensiones y no solo las productivas, como el trabajo o los estudios.

Desde la parroquia de Nazaret ha hecho un llamamiento a otros jóvenes que quieran colaborar o participar en esta iniciativa y les han citado a un encuentro el próximo 20 de junio, a las 19.00 horas, en sus locales para concretas propuesta para este verano.