Muere a los 90 años Gavin MacLeod, el capitán de 'Vacaciones en el mar'

Gavin MacLeod, el veterano actor que interpretó al capitán Stubing en la popular serie Vacaciones en el mar ha muerto este sábado a los 90 años de edad, tal y como confirmó su sobrino, Mark See, informa la NBC.

MacLeod, tras una exitosa carrera como actor de televisión, en 1977 se incorporó a Vacaciones en el mar (en inglés The Love Boat), que emitió la cadena ABC. La comedia romántica de capítulos de una hora ambientada en un crucero duró 10 años. Incluso después del final de la serie en 1987, el actor regresó para el telefime The Love Boat: A Valentine Voyage en 1990 y para el episodio Reunion de la serie Love Boat: The Next Wave en 1998.

The New York Times dijo de él en 2010: "Quizás ningún actor haya asumido un papel característico de la forma en que MacLeod lo ha hecho con el capitán Stubing. Desde que se estrenó Vacaciones en el mar ha sido portavoz de Princess Cruises".

En 1997, el actor se unió al resto del elenco de la legendaria serie en el programa de Oprah, en lo que fue la primera aparición del elenco completo desde que el programa fue cancelado. Otra reunión del elenco ocurrió en 2013 en el programa The Talk.

MacLeod nació con el nombre de Allan George See en Mount Kisco, Nueva York. Su madre trabajaba para la revista Reader's Digest, mientras que su padre era un electricista que formaba parte de la tribu nativa americana Chippewa.

Creció en Pleasantville, Nueva York, y fue al Ithaca College, donde estudió actuación y se graduó en 1952. Después de servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se mudó a la ciudad de Nueva York y trabajó en el Radio City Music Hall como acomodador y ascensorista mientras busca trabajo como actor. Durante este tiempo cambió su nombre artístico a Gavin MacLeod. Perdió su cabello muy joven, lo que resultó ser una barrera cuando era un joven que buscaba un trabajo de actuación, pero un postizo resolvió el problema.