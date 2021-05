Aldeatrón Robotix, La Jaca Robótica y Brilliant Minds, ganadores de la First Lego League Canarias 2021

La entrega de premios contó con la presencia de la consejera de Deportes y Juventud, Concepción Rivero; el vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Ernesto Pereda, y la consejera delegada de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Raquel Lucía Pérez Brito.

La consejera insular felicitó a todos los participantes por el gran nivel que han demostrado en esta edición planteando soluciones imaginativas a los retos propuestos por la First Lego League, y destacó que "este tipo de proyectos fomenta entre los estudiantes su curiosidad por la tecnología, el emprendimiento y la innovación, llevando a algunos de ellos a decantarse en sus estudios por la rama de la ciencia y la tecnología, lo que hemos constatado con participantes de la últimas ediciones".

La First Lego League congregó durante tres días de forma online y presencial a más de 400 menores de entre 6 y 16 años en la Sala Multipropósito del edificio IACTEC en horarios diferenciados, para participar en el mayor torneo de ciencia, robótica y valores de Canarias, organizado por el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, y Fundación Scientia.

Los equipos Aldeatrón Robotix, La Jaca Robótica y Brilliant Minds representarán a Canarias en la Gran Final First Lego League España que se celebrará en Tenerife los días 26 y 27 de junio tras ganar, el primer premio Fundación Scientia al ganador, el primer premio Valores FIRST Parque Científico y Tecnológico y el primer premio al proyecto de innovación en la novena edición de First Lego League Canarias.

Aldeatrón Robotix presentó el proyecto #OurMat, una colchoneta de gimnasia hecha de fluido no newtoniano (líquidos que no tienen valor de viscosidad definido y constante) y almidón de desecho de plátano verde, que ayuda a amortiguar el impacto y evita las lesiones de los deportistas de gimnasia deportiva.

El proyecto de La Jaca Robótica se denomina #Velo (vehículo de ejercicio y limpieza oceánico), un sistema de transporte acuático en el que conviven el deporte y la limpieza de residuos mediante un sistema que succiona y clasifica dichos residuos.

Brilliant Minds presentó una APP para fomentar el ejercicio entre los alumnos de la ESO. Consta de 4 pasos: conectar la APP a un reloj digital, un mural para compartir fotos deportivas, un entrenador personal (avatar) y resumen de puntuación por objetivos.

El resto de los premios se distribuyeron de la siguiente manera: primer premio al Diseño del Robot Green Smile, primer premio al comportamiento del robot Aldeatrón Robotix, premio al emprendimiento Skynet y premio a las jóvenes promesas Cintegra 1.

Por otra parte, tres equipos canarios (Adeatec, Taquito's Team y Cintegra Tech) participaron desde la Sala Multipropósito la FIRST TECH Challenge, organizada a nivel europeo y vía online con varios equipos de Europa. FIRST Tech Challenge es un programa dirigido a jóvenes entre 16 y 18 años en la que los equipos deben diseñar, construir, programar y dirigir robots para participar en los torneos en formato de alianza.

A partir de un desafío común, los equipos diseñan, crean, prueban y programan robots autónomos y operados por controladores que han de realizar una serie de misiones y tareas en un espacio de 3,66m x 3,66m. Y trabajan habilidades como: Planificación, lluvia de ideas y resolución creativa de problemas

Todas las acciones desarrolladas por Parque Científico y Tecnológico de Tenerife son cofinanciadas por el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025 del Cabildo de Tenerife y por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDECAN) del Gobierno de Canarias.