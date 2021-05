Mel B cuenta la pesadilla que vivió en su matrimonio y el brutal maltrato al que fue sometida

Han pasado ya cuatro años desde que la cantante Melanie Brown, más conocida como Mel B desde su etapa en las Spice Girls, saliera del infierno en el que vivía sometida por su exmarido, el productor Stephen Belafonte, que la maltrató y abusó de ella física, sexual, verbal y financieramente, según reveló en 2018 en su autobiografía Brutally Honest.

La spice girl decidió poner fin a su relación con el estadounidense en 2017 cuando tuvo que volver a su Leeds natal (Reino Unido) para despedirse de su padre, apunto de morir a causa de un cáncer. Fue entonces cuando le prometió que rompería con el padre de su tercera hija, Madison, que entonces tenía cinco años.

Ahora, se pregunta por qué no se marchó antes. "Intenté dejarlo siete veces, así que puedes imaginarte lo desesperada que había estado durante esos 10 años", asegura, pero se sentía presa porque no sabía dónde ir, no tenía su propio dinero, ni coche, y tenía que cuidar de sus hijos, confiesa en una entrevista con The Guardian.

Sin embargo, de puertas para afuera su relación era completamente idílica porque "era mi deber mentir" ya que "en mi mente no había salida": "Estás viviendo una pesadilla, y le cuentas al mundo exterior que todo está bien porque estás avergonzada y te sientes culpable y preocupada por si nadie te cree".

Brown explica que la pesadilla empezó con pequeños detalles para al final arrebatárselo todo. La artista recuerda que le pidió que se pidiera un vestido que le había comprado en lugar de su primera elección. "No era como: '¡ponte este vestido!', sino más bien como '¡mira lo que te he comprado! Te he visto mirándolo en Net-a-Porter'. Y piensas '¡qué bonito!, cuando en realidad está empezando a apoderarse de todo".

Las secuelas de esta relación fueron tan profundas al principio que durante el primera año tras la ruptura "solo me vestía de blanco porque me estaba limpiando de eso", ya que Belafonte la obligaba a vestir algunos colores. De hecho, Brown admite que "ya ni siquiera sabía qué calor me gustaba" porque le había quitado su capacidad para elegir.

De hecho, la 'Scary Spice' decidió someterse a una cirugía para 'arrancarse' la piel en la que llevaba tatuado "Stephen, serás el dueño de mi corazón hasta que la muerte nos separe". La operación le dejó una cicatriz de 13 puntos. También entró en el quirófano para hacerse una cirugía vaginal porque "cuando te han violado quieres eliminar del interior de tu cuerpo todos los restos de esa persona para poder olvidarlo", aseguró.

Además, ha desvelado que le costó mucho recuperarse puesto que se alarmaba al escuchar la puerta cuando alguien entraba en una habitación o tenía pesadillas en las que aún estaba en Los Ángeles junto a su exmarido. Mel confiesa que sigue padeciendo esos sueños nocturnos aunque ahora con menos frecuencia: "Eran casi todas las noches. Ahora son quizá dos veces al mes". Y entiende que hay cosas que tienen consecuencias secundarias que permanecerán con ella toda la vida porque "no puedes borrar ese tipo de traumas", "solo tengo que aprender a lidiar con ello".

Brown también ha contado como su exmarido consiguió apartarla de su familia, haciendo que en lugar de llamar a su madre todos los días lo hiciera una vez al mes o cada dos meses. Un comportamiento en el que se fijó cuando, tras dejarle y volver a casa, acudió a un refugio para mujeres maltratadas de la ciudad británica.

"Había unas 20 mujeres sentadas con las piernas cruzadas en el suelo y todas contábamos nuestra historia. Después de contar la mía, una mujer dijo: 'Dios mío, yo pasé por lo mismo. Me quitó las llaves del coche en la tercera semana'. Todos teníamos exactamente la misma historia", narra.

En este sentido, Brown señala que "es como si todos los maltratadores tuvieran el mismo manual", porque "antes de que te des cuenta" has dejado de tener las llaves de casa o del coche. Te lo quitan todo "poco a poco", "te quitan el poder y la única persona en la que tienes que confiar es tu maltratador", asevera.

Ahora, la spice girl reconoce que ha vuelto a quererse de nuevo. "Me costó mucho tiempo decirlo, pero creo que soy muy atractiva, y soy muy entrometida, lo que hace que sea buena para escuchar. Sí, creo que soy genial", dice orgullosa.

La cantante está muy comprometida en la lucha contra la violencia de género y colabora con organizaciones como Women's Aid. Recientemente, participó en un vídeo en el que encarna a una mujer maltratada a la que su pareja golpea y humilla constantemente mientras reflejan una relación perfecta con su entorno de la que no puede escapar. "Son las historias de todas estas mujeres. Terminé la grabación con moratones porque quería que fuera una representación honesta de lo que todas hemos sufrido", reveló sobre la grabación del proyecto.

"Parece extraño decir que estoy orgullosa de mostrar algo tan brutal y perturbador, pero es mi misión concienciar sobre algo por lo que tantas mujeres pasan cada día, cada semana, cada mes de sus vidas", aseguró también.