El PPCV critica la "inacción" del Consell en el control de especies cinegéticas: "El campo valenciano está en la UCI"

Díaz se reunió este viernes con la presidenta del PP de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, alcaldes y portavoces de la provincia, así como representantes de cazadores y agricultores para "constatar que este problema es una realidad diaria".

En este sentido, el PPCV ha registrado en Les Corts una iniciativa en la que insta al gobierno valenciano a actuar de forma urgente en el control de las especies cinegéticas, así como a firmar convenios con los cazadores para poder realizar una labor "eficaz, con seguridad y legalidad". Esta iniciativa será presentada también como moción en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Elisa Díaz ha censurado la "inacción" del Consell, que se dio "principalmente en la legislatura pasada", cuando "no adoptó medidas contra la superpoblación de especies cinegéticas por cuestiones puramente ideológicas".

Así, la diputada ha señalado que el Consell es "ecologista de boquilla y las consecuencias se están viendo ya" y ha alertado de que los jabalíes y conejos "han proliferado y hay animales que están accediendo a las zonas urbanas y residenciales, además de que los accidentes de tráfico son cada vez más numerosos".

"Los vecinos se quejan de que los animales campan a sus anchas incluso dentro de las urbanizaciones, lo que no solo supone un peligro para las personas, sino que además causan daños a instalaciones de servicios públicos. En la actualidad hay 200 municipios que tienen catalogado al conejo como plaga", ha precisado.

La diputada ha criticado la "falta de políticas eficaces" respecto a la agricultura y ha lamentado que la Comunitat Valenciana es "líder en abandono de cultivos, los campos se abandonan y su estado hace que las especies cinegéticas se reproduzcan sin control".

Además, la portavoz de Medio Ambiente ha manifestado que es "injusto cargar a los cazadores con toda la responsabilidad para hacer frente a la superpoblación de animales si no tienen garantías".

"Deben tener seguridad y no se pueden hacer cargo económicamente de la gestión de los animales abatidos, que en el caso de los jabalíes es costosa y compleja. Los cazadores hacen una labor que no se pone en valor por parte de la Administración", ha expresado, al tiempo que ha criticado que e esto se suma "el desperdicio de carne, que podría entrar en la cadena de consumo alimentario y no está sucediendo por falta de voluntad del gobierno valenciano".

Por su parte, Marta Barrachina ha mostrado su compromiso de "seguir escuchando a los agricultores y cazadores para que desde el gobierno valenciano se les dé una solución".