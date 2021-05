Velázquez expresa su intención de "renovar" el PP de Toledo pero sin que "absolutamente nadie" se vaya

Así lo ha expresado, a preguntas de los medios, este sábado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo junto al actual presidente provincial, José Julián Gregorio, insistiendo en que es momento de "abril el partido" y convertirlo en "fiel reflejo de la sociedad toledana", algo para lo que "habrá que incorporar más gente".

"La sociedad en estos momentos nos exige renovación, pero yo creo que todos somos imprescindibles. En el PP no sobra nadie y yo adquiero el compromiso de escuchar más que nunca antes se ha podido escuchar a todas y cada una de las personas que están afiliadas", ha aseverado.

El precandidato ha explicado que su decisión de optar a la Presidencia provincial ha sido "estrictamente personal" pero fundada en que ha habido "mucha gente detrás" que le ha empujado a hacerlo, personas a las que ha querido agradecer su apoyo, especialmente a los que "se mojaron cuando era más complicado mojarse". "Si me preguntas hace un año si voy a estar aquí, no me lo podía imaginar", ha reconocido.

En cuanto a la reunión mantenida en la sede nacional tras consensuar con el presidente regional, Paco Núñez, una lista de unidad para la provincia toledana, Velázquez ha asegurado que fue un encuentro "algo más que cordial, prácticamente entre amigos" y que sirvió para "escenificar esa unidad que no es provincial ni regional, sino nacional, en torno al proyecto del PP".

Por su parte, el aún presidente del PP toledano, José Julián Gregorio, ha querido hacer hincapié en la "foto de la unidad" escenificada este sábado y ha verbalizado su confianza en el precandidato para llevar al partido "donde se merece".

"Ese paso adelante te lo agradezco y que sepas que tienes mi apoyo y el apoyo de todo el partido en la provincia de Toledo", ha insistido Gregorio, que también ha querido dar las gracias a la dirección nacional del PP "por el trabajo que han hecho" junto a Paco Núñez y Velázquez "para que esta foto sea posible".