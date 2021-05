Uno de los afectados por Covid-19 de la planta de Albelda, ingresado en el hospital San Pedro

El resto de afectados están asintomáticos o con síntomas leves aislados en sus domicilios, aseguran.

La situación comenzó a surgir el pasado lunes con el primer caso y, según informan desde la delegación sindical de USO, "al conocer que los positivos iban subiendo, la dirección de empresa nos llamó a todos los empleados de la sección de postres de la fábrica -además de aquellas que están en contacto con ellos- para hacer un test de antígenos a la plantilla".

Tras aparecer los 18 positivos a lo largo de la semana, "que esperemos que no sean más" -explican desde USO-, "solicitamos a la dirección de empresa que parasen la planta ayer viernes por la tarde porque había mucha gente que, por miedo, no quería ir a trabajar para no contagiarse. Aunque se nos dijo que no se podía parar la producción, sí que desde la dirección nos dijeron que aquellos empleados que no quisieran ir a trabajar podían no ir y que no pasaría nada. Finalmente, tres trabajadores decidieron no acudir a su puesto de trabajo".

Además, las mismas fuentes aseguran que desde la dirección se ha contratado una limpieza o desinfección de la planta que se realizará este sábado. Durante el fin de semana, la sección de postres de la fábrica -lugar que se ha visto más afectado por los positivos- no trabaja.

Desde USO afirman que "el protocolo de la compañía para evitar contagios se cumple a raja tabla en la empresa".

En la actualidad hay unos 137 trabajadores en dicha empresa entre fijos y eventuales.

Al parecer, y según Salud, el brote tiene vínculo epidemiológico laboral pero con origen fuera del centro de trabajo. Desde la detección de este brote, el servicio de Riesgos Laborales de la empresa "ha estado en constante comunicación con Salud para cortar la cadena de transmisión", afirman desde el Ejecutivo regional.