Al menos 17 trabajadores de una fábrica de Albelda (La Rioja), positivos por coronavirus en la última semana

La situación comenzó a surgir el pasado lunes con el primer caso y, según informan desde la delegación sindical de USO, "al conocer que los positivos iban subiendo, la dirección de empresa nos llamó a todos los empleados de la sección de postres de la fábrica -además de aquellas que están en contacto con ellos- para hacer un test de antígenos a la plantilla".

Tras aparecer los 17 positivos a lo largo de la semana, "que esperemos que no sean más" -explican desde USO-, "solicitamos a la dirección de empresa que parasen la planta ayer viernes por la tarde porque había mucha gente que, por miedo, no quería ir a trabajar para no contagiarse. Aunque se nos dijo que no se podía parar la producción, sí que desde la dirección nos dijeron que aquellos empleados que no quisieran ir a trabajar podían no ir y que no pasaría nada. Finalmente, tres trabajadores decidieron no acudir a su puesto de trabajo".

Además, las mismas fuentes aseguran que desde la dirección se ha contratado una limpieza o desinfección de la planta que se realizará este sábado. Durante el fin de semana, la sección de postres de la fábrica -lugar que se ha visto más afectado por los positivos- no trabaja.

Desde USO afirman que "el protocolo de la compañía para evitar contagios se cumple a raja tabla en la empresa".

En la actualidad hay unos 137 trabajadores en dicha empresa entre fijos y eventuales.

Al parecer, y según las mismas fuentes, el brote se podría haber originado fuera de la empresa alimentaria.