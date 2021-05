Coalición Canaria: "No es el momento ni se dan las condiciones para hablar de indultos"

El Comité Ejecutivo Nacional de CC-PNC condicionó su apoyo a que se abra la mesa de diálogo y se den las condiciones "antes de hablar de indultos" y considera "precipitadas" las intenciones de Moncloa porque de llevarse a cabo "no estaríamos ante el fin de un ciclo, sino ante el cierre en falso de una crisis que no solo ha pagado Cataluña, sino todos y cada uno de los territorios y que afectó a la salud democrática del Estado".

Por este motivo, los nacionalistas canarios insisten en que una vez activados los mecanismos articulados para restablecer las relaciones y confirmada la voluntad de diálogo por ambas partes se puedan abrir debates como éste, pero en ningún caso antes. De esta forma, señalan que solo si se avanza en el respeto a las reglas democráticas y si se avanza en las negociaciones entre Cataluña y el Estado analizarán si cabe un indulto parcial y total.

Advierten de que la solución a la cuestión catalana "no puede darse con imposiciones de Cataluña ni anuncios de indultos por parte del Estado; requiere una hoja de ruta y mucho diálogo antes de que puedan producirse, así como el restablecimiento de las reglas democráticas en las relaciones Cataluña-Estado".

Asimismo, defienden que se abra el diálogo que "afecta no solo a Cataluña, sino a todas las Comunidades Autónomas". Al respecto, agregan que es el momento "de abrir sosegadamente el debate sobre la reforma de la Constitución para consolidar el autogobierno y el encaje de cada uno de los pueblos, entre ellas las singularidades canarias".

Los nacionalistas canarios defienden así un Estado plural capaz de "dar cabida a quien se siente diferente y en el que el autogobierno sea la herramienta política más útil para prestar y acercar los servicios y atención a la ciudadanía", unas condiciones que "solo pueden darse fruto del diálogo, diálogo y más diálogo".

CONFLICTO DIPLOMÁTICO.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo Nacional abordó el conflicto diplomático entre España y Marruecos y las consecuencias que tiene para Canarias. Los nacionalistas se mostraron muy preocupados por un conflicto que no solo podría agravar la crisis migratoria en las islas, sino por las consecuencias en asuntos como las prospecciones petrolíferas que realiza Marruecos o la apropiación de las aguas del Sáhara Occidental hace algo más de un año.

Para los nacionalistas, "la espiral de contenciosos con Marruecos debe reconducirse con suma urgencia al lenguaje diplomático a través de las cumbres hispanomarroquíes aplazadas" y recuerdan que Canarias tiene a su disposición el artículo 198.3 del Estatuto de Autonomía, que reconoce la competencia de solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Canarias y, en especial, las relacionadas con su situación geográfica.

Por ello, CC-PNC exige también al Gobierno de Canarias "que abandone el espíritu subalterno en su diálogo con el Estado español y se sienta sujeto político activo y corresponsable de todo lo que ocurre a nuestro alrededor".

En este sentido, los nacionalistas apuntan que pese a las declaraciones del presidente Torres en las que niega la relación entre la crisis migratoria canaria y la avalancha de Ceuta, "lo cierto es que a la hora de responder al conflicto migratorio ceutí el Gobierno de España ha cometido dos agravios comparativos con respecto a Canarias".

El primero, según CC-PNC, "activando una presencia institucional desde el primer momento con la presencia del presidente del Gobierno de España que tardó apenas 24 horas en aparecer en el escenario del conflicto mientras que Canarias lleva soportando una crisis migratoria hace más de diecisiete meses y solo ha contado con la presencia de ministros españoles zombis y descoordinados hasta el día de hoy".

El segundo agravio, añaden los nacionalistas, "se constata con el doble rasero del Ministerio de Derechos Sociales en cuanto al reparto de los 1.500 menores no acompañados localizados en Ceuta y los 2.641 menores localizados en Canarias". "Dicho Ministerio se ha activado, como no se había activado con el problema de Canarias, no solo para convocar una reunión interterritorial de urgencia, sino para incluso elaborar un protocolo de reparto equitativo solidario y estable entre las autonomías españolas", lamentan.

Para CC-PNC, "el conflicto diplomático con Marruecos pone en peligro la territorialidad de Canarias, amenazada desde hace tiempo por el Reino de Marruecos y su poderoso Majzen, lo que ha sido denunciado desde hace años por los nacionalistas canarios".

Así, los nacionalistas hacen referencia no solo a las oleadas migratorias, sino al hecho de que Marruecos haya incorporado a su acervo legislativo territorios marinos de Canarias a través de sendas leyes que vulneran el derecho internacional al apropiarse de territorios ribereños saharianos, y también a las serias lesiones en los intereses de nuestra flota pesquera provocadas por Marruecoos al firmar con la UE tratados denunciados por los mismos altos tribunales comunitarios al entrar en ellos aguas saharianas anexionadas ilegalmente por el régimen alauí.

A ello se añade, en los últimos meses, los acontecimientos provocadores como las Maniobras de la VI Flota estadounidense celebradas en los primeros días de marzo junto al archipiélago sin una mínima comunicación a España. "Quien no vea en estos hechos una constatación del perfil expansionista de Marruecos es que es ciego, concluyeron los nacionalistas canarios.