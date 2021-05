Sanidad valora vacunar con Janssen a españoles de 40 a 49 años: ¿qué eficacia tiene? ¿Y qué efectos secundarios?

La campaña de inmunización en España continúa viento en popa y con el objetivo de vacunar contra la COVID-19 al 70% de la población antes de agosto en el horizonte, incluso a pesar de los obstáculos surgidos en el camino hasta el momento. Ni los retrasos en las entregas de ciertos laboratorios ni los inesperados efectos secundarios de varios sueros han impedido que algunas comunidades, como Canarias, Baleares y Castilla-La Mancha, hayan comenzado ya a inocular las primeras dosis a personas de entre 40 y 49 años.

Precisamente para proteger a esta franja de edad, el Gobierno de Pedro Sánchez se está planteando la posibilidad de utilizar el fármaco de Janssen (Johnson&Johnson), que ya se utiliza en los mayores de 50 años. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles abordó esta posibilidad, pero no llegó a tomar una decisión en firme. No obstante, Sanidad sigue estudiando esta alternativa.

Con más de 26 millones de dosis administradas y un 18,6% de la población con la pauta vacunal completa, una de las principales ventajas de este preparado es que es monodosis y no hay que esperar a una segunda inyección para alcanzar la inmunidad. Pero... ¿cuáles son las características de este compuesto?

¿Qué tipo de vacuna es?

A diferencia de las de Pfizer y de Moderna -vacunas de ARN mensajero-, la de Janssen se basa en un vector de adenovirus del resfriado común humano que codifica la proteína S, encargada de abrir la puerta al virus para que se introduzca en las células humanas. Se trata de la misma técnica que emplean, por ejemplo, AstraZeneca y Sputnik.

El fármaco se administra por vía intramuscular y, cuando el adenovirus llega a las células, genera copias de ARN con instrucciones para crear la proteína S. El sistema inmune reconoce la presencia de un cuerpo extraño y empieza a producir anticuerpos, igual que sucede con la infección natural.

Esta técnica no resulta peligrosa, puesto que el adenovirus -modificado con información genética del SARS-CoV-2 y atenuado- no puede replicarse por sí mismo dentro de las células humanas, al haber eliminado anteriormente los científicos la parte responsable de este proceso. Tampoco provoca COVID-19, ya que la proteína S no causa la infección si está aislada del resto del virus.

Además, estas vacunas basadas en adenovirus son más fáciles de transportar por sus condiciones de conservación. Una vez sacado del congelador el vial con cinco dosis, puede conservarse entre 2 y 8 grados centígrados durante tres meses, según consta en el informe de la EMA.

Una sola dosis

A diferencia de lo que sucede con el resto de las vacunas contra la COVID-19 aprobadas hasta ahora, la de Janssen requiere de una sola dosis para inducir la inmunidad del 67% prometida en el prospecto. Esta característica supone una gran ventaja frente a los compuestos de otras farmacéuticas, dados los problemas logísticos y de producción que a veces dificultan inocular las segundas dosis.

¿Qué eficacia tiene?

Los primeros ensayos humanos comenzaron el pasado verano en Estados Unidos y Bélgica, con un número limitado de voluntarios para testar la seguridad y la eficacia del preparado. En septiembre, comenzó otro, con más de 44.000 personas mayores de edad, en una docena de países. Desde el inicio, los responsables incluyeron una cantidad significativa de población de más de 65 años -en torno a un tercio- y a estas alturas ya han empezado las pruebas con menores de entre 12 y 17.

El estudio, en el que se inoculó el compuesto a la mitad de los voluntarios y placebo a los demás, arrojó una eficacia del suero del 67% a los 14 días de haberlo administrado. Esta cifra sube al 85% cuando se analiza la protección ante la COVID grave y al 100% frente a la muerte.

Respecto a la duración de la inmunidad, no se ha establecido todavía, pero los primeros vacunados recibieron su dosis en septiembre del año pasado y parece que se mantiene hasta la fecha.

¿Tiene efectos secundarios?

El preparado de Janssen está indicado para personas mayores de 18 años, salvo para aquellas que sean alérgicas a algunos de sus componentes. Respecto a los efectos secundarios, el ensayo comenzado en septiembre no detectó ninguno de especial gravedad y, los que surgieron desaparecieron, por lo general, unos días después de la inyección. Los más comunes fueron leves, como dolor en el lugar del pinchazo y de cabeza, cansancio, fiebre, náuseas y escalofríos.

Sin embargo, una vez iniciada la campaña de vacunación en Estados Unidos con este compuesto, las autoridades sanitarias del país detectaron ochos casos de trombos asociados a un bajo nivel de plaquetas entre los más de siete millones de personas inmunizadas con Janssen. Esta misma semana, Bélgica ha suspendido la inoculación de este suero a menores de 41 años tras la muerte de una mujer que había recibido el pinchazo con esta fármaco.

A pesar de estos casos "extremadamente raros", los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento decidieron proseguir con su administración al considerar que "los beneficios superan ampliamente a los riesgos".