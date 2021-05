Borja Carabante: "Las cámaras que vigilarán el acceso a la M-30 en 2022 estarán instaladas tras el verano"

Borja Carabante (Madrid, 1975) forma parte del núcleo duro de Almeida. Desde hace dos años el popular lidera el área de Medio Ambiente y Movilidad. Se ha enfrentado a las restricciones de la pandemia, a la crisis de Filomena, siempre envuelto en la polémica de Madrid Central. A mediados de legislatura presenta su plan estrella que defiende, frente al de Carmena: "Nuestro modelo solo impide el acceso a los más contaminantes". También anuncia para octubre la instalación de las plazas de alta rotación, para antes de final de año promete instalar la zona SER a los vecinos de Puerta del Ángel. De cara a 2022 avanza una modificación en la ordenanza de limpieza para aumentar las sanciones de los graffitis", mientras estudia nuevas ubicaciones para ampliar el carril ‘avanzamotos’.

¿Cuál va a ser la primera medida que va a cambiar la vida cotidiana de los madrileños?

Una vez que se apruebe la ordenanza (previsible en agosto) se restituirán las restricciones del distrito Centro y, por fin, los comerciantes podrán entrar a esta zona igual que los residentes. Al final, la cuestión más polémica era que los residentes habían sido excluidos del tratamiento que tienen los residentes. Ahora el debate de Madrid Central queda pacificado. Adicionalmente incorporamos restricciones en Plaza Elíptica solo para los vehículos más contaminantes, empezando así con la restricción de los coches con etiqueta A que no son residentes en el interior de la M-30.

Ya tiene preparadas las cámaras para instalar en Plaza Elíptica cuando se apruebe la ordenanza. ¿Cuándo instalará las de la M-30?

Después de verano. Ahora estamos licitando el contrato para instalar las 110 cámaras en la M-30 para controlar el acceso. Tendrían que estar en funcionamiento el 1 de enero, aunque hay un periodo de preaviso de dos meses en los que no se sancionará, formalmente, hasta marzo.

Y ¿cuándo serán las plazas de alta rotación?

Las vamos a empezar a instalar en el mes de octubre. Empezaremos por los centros hospitalarios y los centros de actividad comercial. Ahora vamos a hacer un estudio para ver dónde podemos colocarlo de manera prioritaria.

¿A qué barrio ‘frontera’ va a llegar primero el SER?

Este mismo año Puerta del Ángel tendrá zona SER. Será de los primeros barrios porque ya hay acuerdo con los vecinos. El Servicio de Estacionamiento Regulado es una garantía para el residente, pero todos los que se hagan será si existe demanda vecinal.

"Este mismo año Puerta del Ángel tendrá zona SER"

Prometieron revertir MC, ¿cómo explica a los madrileños que no la eliminen sino que la amplíen?

En el programa electoral llevábamos acabar con Madrid Central, pero en los acuerdos de investidura con Cs y Vox incluíamos que lo íbamos a mejorar. Y lo hemos hecho con líneas de buses gratuitas o permitiendo el acceso a los comerciantes. Al final los ciudadanos asumen las restricciones de tráfico, pero esas limitaciones deben ser progresivas, que es lo que criticábamos de MC: de un día a otro se prohibió masivamente el acceso. Como defendíamos en la oposición, ese no era nuestro modelo, el nuestro es que el estamos implantando ahora que solo restringe los más contaminantes: los A son representan el 11% del tráfico, no el 80% como pasa con MC y, sin embargo, combate mucha más contaminación porque contamina 7,2 veces más que los C y 47 veces más que un ECO.

Echa las salvedades en las formas del proyecto pero, ¿tenía Carmena razón en el fondo de su medida estrella?

No. Carmena no tenía razón en el fondo de Madrid Central porque este es solo 0,78% de toda la contaminación de Madrid; tampoco en las formas porque lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

¿Está notando alguna resistencia de los conductores ante las peatonalizaciones en los 21 distritos?

No porque lo estamos haciendo de forma progresiva. Llevamos 11 peatonalizaciones y nos quedan nueve por hacer. Lo hacemos con cabeza porque todas las peatonalizaciones son propuestas de los concejales de distrito.

Han concedido ayudas a las terrazas. ¿Y a los vecinos que tardan alrededor de una hora en aparcar, como la reducción del SER o una plaza en aparcamiento público?

Hemos estudiado esas alternativas, pero al ser una situación transitoria –hasta el 31 de diciembre– no estamos valorando soluciones para estos seis meses restantes.

Parece que el PP ha cambiado el discurso con la prevalencia de las terrazas. ¿Se quedarán más allá de 2021?

Nosotros no hemos cambiado de opinión, siempre hemos dicho que esto era excepcional. Hay un acuerdo de la Comisión de Terrazas que dice que acaban en diciembre. Lo que pase después tendremos que decidirlo con los comerciantes y vecinos. Lo que haremos es estudiar si se pueden mantener en algunas zonas y bajo qué condiciones unas se quedan y otras no.

Si se quedan, ¿cuál de esas alternativas valora para después?

Tenemos el compromiso de ejecutar 5.000 plazas de aparcamientos para residentes. Estamos viendo en qué zonas podemos ejecutarlas. Es verdad que donde hay más plazas de estacionamiento ocupadas por las terrazas es más complicado hacerlo porque en muchos casos son las zonas más consolidadas.

¿Descarta reducir la tarifa del SER?

Hoy por hoy, sí.

El delegado atiende a 20minutos en su despacho de Cibeles. Jorge Paris

¿Extenderá el carril ‘avanzamotos’ a más calles de la ciudad?

Sí, vamos a hacer alguna prueba más porque requiere estudiarlo en diferentes avenidas. La avenida Asturias (donde está la primera) es muy ancha y no suele haber congestión. Hay que ver cómo funciona en calles más congestionadas y con más tráfico. Ahora estamos estudiando las próximas dos o tres ubicaciones, pero aún no las tenemos cerradas.

El alcalde prometió poner la prioridad semafórica de buses este año. ¿Cuándo arranca?

Técnicamente es muy complejo. Será el año que viene, cuando licitemos el nuevo contrato de semáforos que empieza el 1 de enero. Ahí vamos a incorporar medidas tecnológicas, como esta de manera extendida, temas de inteligencia artificial o transición tecnológica. Al final los semáforos funcionan con un sistema de regulación y lo queremos optimizar de la mejor manera. La prioridad semafórica ya la estamos estudiando en PAUs donde hay avenidas más grandes con menos congestiones.

¿Cuál está siendo el punto negro de afecciones por los cortes en Nudo norte?

No está habiendo ningún problema de congestión. Es verdad que hay menos tráfico, pero no está habiendo afecciones. Para mí ha sido una sorpresa porque pensé que iba a suponer más perjuicios para los vecinos.

¿Mantiene 2022 como fecha para soterrar la A5?

Estamos finalizando el proyecto. De hecho, ya estamos tenido reuniones con vecinos de Campamento para que aporten ideas. A lo largo del verano terminaremos el proyecto y a partir de ahí licitaremos la obra. Esperamos tener fondos europeos para poder acometerlo y que el Gobierno de la Nación lo financie porque encaja con los criterios sostenibles.

El Ayuntamiento estudia desde enero declarar Ponzano zona de protección acústica. ¿Será una realidad este 2021?

Lo bueno de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) es que surge del dialogo entre comerciantes y vecinos. Esas reuniones ya están existiendo con el concejal de distrito Centro. Es verdad que tomar mediciones ahora no está justificado porque no es la situación habitual. En todo caso parece que hay buena disposición y si hay acuerdo lo llevaremos adelante.

Los vecinos de Villaverde sufren un problema de movilidad por la mayor planta logística de la ciudad. Piden un acceso a la M-40 como solución.

Esto es competencia del Ministerio de Fomento. Igualmente reclamaremos una autorización para ejecutar un pinchazo en la M-40 para todos esos vecinos, pero no somos muy optimistas porque no suele ser fácil obtener la aprobación.

"Existe la posibilidad de incorporar enmiendas a la ordenanza para regular las cocinas 'fantasma'"

En el resto de la ciudad proliferan las cocinas ‘fantasma’. Mientras Urbanismo trabaja en la reforma de su norma, ¿qué alternativa propone a los problemas de movilidad?

Tenemos que estudiarlo. Ahora está en tramitación la ordenanza de movilidad y también existe la posibilidad de incorporar enmiendas. Nosotros no hemos visto que exista una posible regulación a tal efecto pero sé que Urbanismo está buscando soluciones. Lo que sí estamos es trabajado para impulsar la modificación de la ley para que fueran sometidas a evaluación ambiental y se puedan incorporar medidas compensatorias.

¿Han irrumpido los botellones en la actividad habitual de los servicios de limpieza?

No hemos detectado la necesidad de limpieza por botellón.

¿Cuántos graffitis han tenido que limpiar este año y cuánto le ha costado a un madrileño limpiarlo?

Al igual que con los botellones, no hemos detectado ningún aumento de graffitis. Estos son un problema porque cuesta mucho tener limpia la ciudad como para tener limpia la pared, lo que estamos viendo es cómo vamos a impulsar esa limpieza.

¿Qué prepara?

Vamos a poner un recurso extraordinario en los nuevos contratos y vamos a modificar la ordenanza de limpieza en la que este tipo de cuestiones quedarán reguladas con un régimen sancionador mayor. Es decir, vamos a modificar la ordenanza de limpieza y ver si hacemos un régimen sancionador especialmente para los graffitis. Para ello, vamos a iniciar la consulta pública próximamente.

Carabante, en la terraza con vistas al centro de Madrid. Jorge Paris

Se cumplen dos años de legislatura. ¿Cuál ha sido la mayor crisis a la que se ha enfrentado como delegado?

La parte más dura fue Filomena.

¿Madrid lo ha superado?

Sí... mira lo que me han regalado –[enseña un trozo de árbol del Capricho en la que se lee "en recuerdo de Filomena 2021"]– . ¡Pero qué recuerdo! No lo quiero recordar!, (bromea).

¿Cuál es el último avance de la mesa del árbol?

Están planificando cómo tenemos que hacer esa reforestación en la ciudad, es decir, cuántas y qué especies hay que plantar. Les dijimos que nos tenían que entregar el primer dictamen en junio, pero les vamos a dar un poco más de tiempo porque tienen mucho trabajo por delante.