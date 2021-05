Presó per a la parella d'Elx detinguda per la mort d'un bebé de sis mesos

L'home de 44 i la dona de 35 anys, al seu torn, queden investigats en una causa oberta per presumptes delictes d'assassinat, maltractaments habituals i contra la salut pública, sense perjuí d'ulterior qualificació, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Els fets van ocórrer dilluns passat, quan tots dos van acudir a l'Hospital General Universitari d'Elx amb el bebé en parada cardiorrespiratòria. Poc després, el menor va morir i el primer diagnòstic va ser mort sobtada.

No obstant açò, l'autòpsia ha revelat que el bebé va morir com a conseqüència d'una mort violenta, per la qual cosa agents de la Policia Nacional van detindre el dimarts a la mare del menor i a la seua parella com a principals sospitosos d'haver acabat amb la seua vida.