"Todo el mundo dice que ser madre te va a cambiar la vida. Hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro que es". Con estas palabras celebraba Anabel Alonso el nacimiento de su primer hijo, Ígor, el pasado año. A sus 55 años, y felizmente enamorada de la dramaturga Heidi Steinhardt, la actriz no podía sentirse más afortunada por convertirse en madre.

La pareja, que por aquel entonces acumulaba siete años de relación y pensaba en la posibilidad de casarse en secreto, tuvo que enfrentarse a una retahíla de comentarios homófobos que se sumaban a las críticas por su edad. Sin embargo, siguieron adelante y presumiendo de "la nube" en la que vivían junto al pequeño, que nació el 24 de mayo de 2020. Eso sí, ¿volverían a tener más hijos?

Este jueves, en la presentación de la colección de libros juveniles Miranda y Tato, historias de ficción socialmente comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, la intérprete respondía a esta misma pregunta. "Ahí estamos, no sé, yo por mí, me gustaría", les avanzó a los periodistas.

No obstante, la exconcursante de MasterChef Celebrity aclaró que no todo depende de lo que ella desee: "Como yo no pongo el cuerpo no decido del todo, pero estoy feliz con Igor, no meto presión, pero sí digo que me gustaría".

Ambas artistas cuidan en todo momento la exposición del pequeño, al que muestran en contadas ocasiones para preservar su identidad. Prefieren disfrutar de su familia con responsabilidad. "Tener más años hace disfrutarlo muchísimo más. Cuando eres más joven te pierdes más cosas, ahora mi vida gira en torno a él además con el coronavirus no puedes hacer mucho más", explicaba Alonso poco después del nacimiento de Ígor.