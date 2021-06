Lo que no se ve de 'Supervivientes', el día a día de quienes trabajan en el 'reality' más difícil de hacer

Uno de los momentos más emotivos de Supervivientes, el reality de Telecinco que se graba en Honduras, es cuando al final del mismo aparece el vídeo del ‘como se hizo’, en el que aparecen todos los miembros del equipo haciendo su trabajo, un trabajo a veces invisible, pero imprescindible. Y es que Supervivientes es uno de los programas más difíciles de hacer de la televisión mundial.

Cabe comenzar haciendo ver que de la decena de versiones en todo el mundo que se hacen de Supervivientes sólo la italiana y la española se emiten en directo. Nos ponemos en situación: Supervivientes se graba entre La Ceiba y los Cayos Cochinos, en Honduras, a unos 8.300 kilómetros de Madrid. Además, entre el hotel Palma Real, base de operaciones de la grabación y los Cayos hay unos 20 kilómetros de mar que se recorren varias veces al día. Sol, tormentas, lluvias, huracanes y hasta terremotos… nada ha impedido hasta el momento que el programa siguiera emitiéndose.

Hablamos con algunos de sus responsables para que, a través de su experiencia, conozcamos lo que hay detrás de las cámaras de este espacio de Telecinco, que, después de 20 ediciones y 20 años, sigue cosechando unas audiencias millonarias, en torno al 26,9% de cuota de pantalla y 2,5 millones de espectadores en sus galas de los jueves.

La rutina de Supervivientes empieza cuando el sol lo dice, a eso de las seis de la mañana. "En general el país se activa cuando sale el sol. Aquí no utilizan persianas y el sol es como un despertador natural. Nosotros solemos empezar nuestra jornada en nuestros alojamientos en el hotel, viendo los correos que hemos recibido desde España. Con las ocho horas de diferencia horaria, cuando nos despertamos la bandeja de entrada está en pleno apogeo", explica Federica Meroni, productora ejecutiva de Supervivientes, junto a Héctor Gutiérrez.

Este último hace ver que "cuando tenemos programa en directo nuestro paso por la oficina es breve, ya que nos desplazamos a los cayos en torno a las 8:00h para preparar y ensayar la gala junto con todo el equipo. Al finalizar la gala, sobre las 18:00h regresamos al hotel para revisar la planificación del día siguiente y a las 20:00h hacemos una reunión con los jefes de departamento".

El famoso helicóptero de 'Supervivientes'. TELECINCO

Pero ojo, no existe la rutina: "Cada día surgen necesidades de lo más variopintas. Desde conseguir helicópteros o barcos para trasportar los equipos técnicos, hasta salir corriendo hacia los cayos para atender cualquier imprevisto. Detrás de cada llamada no sabemos lo que nos podemos encontrar", explica Héctor Gutiérrez.

Óscar Vega es el director de Supervivientes en Honduras. Él hace ver que solo "los viernes son los días más tranquilos, siempre teniendo en cuenta que el reality no descansa". El diario de Supervivientes en Divinity y de Supervivientes: una aventura extrema en Mitele PLUS obliga a un trabajo constante.

El centro neurálgico de Supervivientes está en el continente, en el hotel, situado a unas 18 millas náuticas de los cayos. Es allí donde vive todo el equipo, en habitaciones o pequeñas villas. También allí están las oficinas y zonas de trabajo, desde el taller de construcción de pruebas hasta las salas de edición y enlace satelital. Nada menos que tres satélites se utilizan para hacer llegar el programa hasta España.

La vida en La Ceiba y Los Cayos Cochinos es dura, pero gratificante y no se come mal. "Las comidas solemos hacerlas en el hotel, donde tenemos varios platos entre los que elegir, tanto de comida local como de comida con sabor español. Para los días ‘tontos’ siempre hay una cerveza y un poco de jamón ibérico o queso manchego, que ayudan bastante en la distancia", revela Vega.

Los equipos de trabajo se desplazan a los cayos en embarcaciones que salen desde la playa del propio hotel. Hay varios viajes cada día, ya que en los cayos se trabaja las 24 horas. Día y noche el equipo visualiza lo que hacen los concursantes y en paralelo se trabaja con el montaje de los juegos para las galas.

Atardece en los Cayos Cochinos, durante una grabación de 'Supervivientes'. TELECINCO

"En los cayos nuestro ‘campamento base’ está situado en Cayo Menor. Allí se encuentra la famosa palapa que acoge nuestras galas de los jueves", revela Héctor Gutiérrez. En este mismo cayo hay una cocina y comedor, así como cabañas para el equipo que trabaja allí o por si no podemos volver al hotel después de las galas debido a la meteorología.

Cayo Menor y el hotel están conectados vía radiofrecuencia para enviar lo que se graba al equipo de edición y contenidos. Esto es muy importante para que los resúmenes diarios, las imágenes para el programa exclusivo de Mitele PLUS y los vídeos para las galas lleguen a España a tiempo y el espectador pueda ver casi en tiempo real lo que hacen los supervivientes.

En un día de gala (jueves, domingos y martes) se desplazan entre 80 y 100 personas a los cayos, repartidos entre equipo técnico, construcción y decoración de juegos, equipos de grabación y producción de reality, etc.

"Aunque los cayos son un lugar paradisíaco que invitan a la vida pausada, la realidad es que todos los equipos trabajan contrarreloj, como se haría en un plató en España, pero con las complicaciones (y muchos beneficios, todo hay que decirlo) que añade estar en un archipiélago de cayos en medio del Caribe", expone Federica Meroni.

Si en algo coinciden los tres experimentados profesionales es en que ratos libres quedan pocos. También en lo que hacen con ellos: hablar con la familia o amigos, hacer algo de deporte y descansar todo lo que la actualidad les permite. Si hay suerte, "ver alguna serie o película ayuda a despejarse", hace ver el director Óscar Vega.

Federica Meroni, productora ejecutiva, Óscar Vega, director en Honduras y Héctor Gutiérrez, productor ejecutivo de 'Supervivientes'. TELECINCO

El coronavirus ha sido "un antes y un después". En 2020 el "estallido" de la pandemia ocurrió en plena edición y fue "algo realmente intenso que recordamos con sensación de vértigo", explica Héctor Gutiérrez. Pero, a su vez, "nos aportó mucha experiencia para afrontar la edición actual del programa con todas las garantías posibles".

Este año se ha puesto en marcha "un meticuloso protocolo de prevención que todos cumplimos a rajatabla", dice Federica Meroni. La pandemia ha cambiado la logística y los tiempos. Por ejemplo, todo el equipo viajó desde Madrid a Honduras en vuelos sin escalas y tuvieron que cumplir una cuarentena al llegar a Honduras antes de poder comenzar a trabajar. Además, cada tres días todos pasan por el equipo médico para realizarse un test de antígenos.

Los trabajadores y responsables de Supervivientes pasan 3 meses con su vida girando en torno a lo mismo: los concursantes. ¿Se les acaba cogiendo cariño o manía? Lo explica Federica Meroni: "¡Por supuesto! Vivimos el reality de forma muy intensa y es imposible no empatizar más o menos con algunos concursantes, exactamente igual que les sucede a los espectadores. La realidad es que acabamos cogiendo cariño a todos ellos. Nosotros vemos todo lo que hacen y les sucede dentro del concurso y al terminar la edición tenemos la sensación de conocerlos de toda la vida, aunque en realidad nunca hayamos hablado con ellos ni nos hayan visto".

El director de Supervivientes en Honduras vive un proceso muy marcado por pasos: "Yo empiezo con ternura… Siempre me sorprende lo poco que se imaginan lo que les espera; luego hay un momento de desesperación, nunca tirria, y luego ya se me despierta el lado paternal y acabo, incluso, queriéndolos un poco… Pero creo que es más síndrome de Estocolmo. Es broma, depende de los concursantes, pero es muy difícil no empatizar cuando los ves sobreviviendo con dificultades semana tras semana", revela Óscar Vega.

Lo mejor de trabajar en Supervivientes es, en la opinión de los tres veteranos, "la profesionalidad y calidad humana de este equipo" y "el privilegio de trabajar en un sitio de increíble belleza, en un país como Honduras". Es un regalo, pero también duro, por lo que "cada temporada, al final del ciclo, siempre se te pasa por la cabeza que quizá ese sea el último año que vas… Será la saturación de estar cuatro meses trabajando sin apenas descanso", hace ver Vega. Todos acaban repitiendo.

"A pesar de toda esta complejidad y de todo trabajo previo -un programa se empieza a preparar con casi un año de antelación-, el secreto de nuestro éxito es que parezca fácil y sencillo y conseguir que el espectador se deje llevar por la magia del directo", hace ver el director.