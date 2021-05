Arancha de Benito, sobre las declaraciones de Rocío Carrasco: "Los niños no son una moneda de cambio"

Después de un largo tiempo de restricciones debidas a la pandemia de la Covid-19, ahora, por fin y en un acto organizado por DJ Nano, muchas de las celebrities de nuestro país se han reunido para arroparle en un homenaje a su carrera. Entre ellos, no ha faltado Arancha de Benito que, acompañada por su hijo Aitor, ha reaparecido ante los medios tras unos meses rodeada de polémica debido a su hija Zayra.

Tras mudarse a Reino Unido, la hija de Guti parece estar atravesando "un momento más tranquilo", algo que "gracias a Dios", ha alcanzado con "esa madurez que se va adquiriendo poco a poco con los años", ha explicado su madre a la prensa.

Además, al igual que otros rostros famosos de nuestro país, Arancha de Benito se ha pronunciado sobre el tema del que todo el mundo habla: las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie, que este miércoles llegó a su fin tras doce entregas que han sacado a la palestra cuestiones que, hasta ahora, eran temas tabú como la violencia de género o las relaciones maternofiliales.

"Lo he estado siguiendo, pero prefiero no pronunciarme mucho al respecto porque me parece algo tan sumamente íntimo y personal que es muy difícil dar una opinión", ha afirmado la presentadora. Además, ha explicado que "hay que tener mucho cuidado con los divorcios y las separaciones de los padres y la falta de comunicación entre ellos y utilizar a los niños de moneda de cambio".

Arancha ha querido dejar claro, también, que los niños "son personas y tienen que tener el amor, el tiempo, la dedicación y la guía de su padre y de su madre por igual".