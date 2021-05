Isabel Coixet: "El coronavirus ha sido para el cine una puñalada más en una industria frágil"

Así lo ha aseverado la realizadora en una rueda de prensa previa a la gala inaugural de la XVIII edición del Festival de Cine de Alicante, que arrancará este sábado a las 19.00 horas en el Auditorio ADDA y en el que la directora de cine recibirá el premio de honor.

Coixet ha asegurado que aprecia "las ganas" de la gente de volver a los eventos "que proyectan luz sobre las películas", al tiempo que subraya que la celebración de certámenes como el Festival de Cine de Alicante de Alicante supone una oportunidad para un público que no ha podido acercarse a una sala de cine durante un año.

"Tras un año difícil, estas iniciativas son perfectas para un reencuentro del público con las salas y con el cine", ha recalcado la directora sobre el evento que arranca este fin de semana. Igualmente, esta tarde se proyectará su última película 'Nieva en Benidorm' en Kinépolis a las 18.00 horas.

La directora y guionista, preguntada por la "fórmula" para lograr que la gente vuelva al cine tras la pandemia, ha aludido a la "falta de curiosidad y cultura" de las familias para acudir al cine debido a que "millones de adolescentes no ha pisado una sala".

"Creo que el asunto está en el origen, en fomentar la curiosidad, los jóvenes no van al cine pero es que ya había cierta desgana por parte de los padres porque no hay cultura ni curiosidad para fomentar el ir al cine", sostiene.

Coixet ha confesado tener "una conexión muy especial" con Alicante gracias al rodaje de su película 'Nieva en Benidorm', "uno de los más bonitos" de su vida, ha afirmado. "Gracias al Festival, gente que por la pandemia no tuvo la oportunidad de ver esta y otras películas la podrán ver", ha valorado.

"El Festival de Alicante es un lugar al que no podía fallar, pues eran muchos años intentando venir y siempre por algo al final no venía. Recibir un premio como este me hace pensar en el paso de los años, a veces pienso que no son necesarios, pero si lo son. Los premios y festivales como el de Alicante nos ayudan a reconectar con el público y ver la reacción de la gente ante tu trabajo", incide.Isabel Coixet se ha mostrado "satisfecha" de recibir el Premio Lucentum, el cual homenajea la trayectoria de directores españoles.

Por su parte, el director del Festival de Cine, Vicente Seva, ha indicado que "no hay trayectoria como la de Isabel Coixet, la directora más laureada en nuestro país, la mujer con más premios Goya y Premio Nacional de Cinematografía".

"Es todo un referente por su gran trabajo y su estilo particular y único. Estamos muy orgullosos de que haya podido venir a compartir con nosotros la mayoría de edad del Festival y recibir este premio", ha comentado Seva.

Por último, la vicepresidenta y delegada del área de Cultura de la Diputación de Alicante, Julia Parra, ha remarcado la amplia y significativa trayectoria de Isabel Coixet y le ha agradecido su presencia, que considera "un gran apoyo para este festival que, año a año, va ganando peso en el panorama nacional e internacional gracias al trabajo de los organizadores, con Vicente Seva a la cabeza, y a la implicación del sector".

También se ha comprometido a seguir respaldando esta iniciativa "con la queremos mostrar nuestro más firme respaldo al cine tras un año de intermedio que ha causado grandes estragos en todo el sector cultural, pero empezamos a tomar aliento y a ver poco a poco la luz".

PROGRAMA

Este sábado arranca la edición número 18 del Festival de Cine de Alicante, que se celebrará del 29 de mayo al 5 de junio, con más de un centenar de trabajos, entre cortometrajes, largometrajes y películas invitadas, que se proyectarán a partir del domingo en las diferentes secciones y sedes del certamen.

El pistoletazo de salida, tendrá lugar en la gala inaugural, presentada por el actor Luis Larrodera, el 29 a las 19.00 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante y se podrá seguir en streaming en la web de À Punt.

El Auditorio recibirá a las actrices Inma Cuesta y Kiti Mánver, quienes recibirán los Premios Ciudad de Alicante y de Honor del certamen, respectivamente, junto a la directora Isabel Coixet, galardonada con el Premio Lucentum.

La gala inaugural del Festival de Cine de Alicante presentará, además, a los jurados que componen las secciones a concurso del certamen, entre los que se encuentra el jurado oficial presidido este año por la directora alicantina galardonada con un Goya, Pilar Pérez Solano, así como todas las cintas que se proyectarán a lo largo de la próxima semana en el marco del certamen. El grupo Mailers se subirá al escenario para inundar de música una gala rebosante de cine y talento.

Las melodías continúan el domingo a las 11.00 horas con un concierto de Bandas Sonoras a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante en el ADDA dedicado a la figura del cineasta Luis García Berlanga.

Dentro del Año Berlanga, con motivo de los 100 años de su nacimiento, también se ha organizado un ciclo de cine en el que se proyectarán 'Bienvenido, Míster Marshall', 'Plácido', 'La escopeta nacional' y 'La vaquilla'.

Ese mismo día se proyectarán los cortometrajes de animación a concurso, un total de 12 trabajos, mientras que el lunes será el turno de la primera parte de los cortometrajes del Mediterráneo a concurso y los cortos internacionales a concurso. Los 18 cortometrajes españoles a concurso se podrán ver durante tres jornadas.

Además, los trabajos a concurso continúan con la sección LGTBI, con 13 títulos, mientras que los cortometrajes de Alicante Cinema, serán 15.