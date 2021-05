PSOE acusa a Junta y Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos de "improvisación" con centro de salud

Ruiz Espejo, que ha estado acompañado por la parlamentaria andaluza Beatriz Rubiño y por la portavoz socialista en el municipio, Isabel Herrera, ha recordado que los socialistas han presentado iniciativas para que se incluyeran enmiendas a los presupuestos que garantizaran la construcción, la inclusión del proyecto en el conjunto de los que hay pendientes en la provincia "y hemos solicitado información sobre la garantía presupuestaria, siempre nos hemos encontrado con la negativa de los grupos políticos que forman el gobierno, PP y Cs", ha dicho.

Así, ha advertido que "ni el Ayuntamiento ni la Junta han sido receptivos a nuestras propuestas para mejorar las instalaciones sanitarias y la que ahora traen no la mejora". "Por eso nos sumamos a la reivindicación de los vecinos y vecinas y buscar una nueva ubicación", ha añadido.

A juicio de Ruiz Espejo, se quiere construir "en una encrucijada con infraestructuras educativas en una calle sin salida, sobran razones y motivos para que la Junta y el Ayuntamiento reflexionen para buscar la mejor ubicación para un centro de salud que tiene que ser de futuro con la mejor atención sanitaria".

Por último, el dirigente del PSOE ha recordado que los socialistas ya han criticado otros problemas como la falta de servicio de urgencias de 24 horas en la comarca, la falta de asistencia presencial en los centros de salud, la falta de pediatras o la situación del transporte sanitario.

"Hay muchas carencias, no vale hoy presentar un proyecto en Cuevas de San Marcos en el que aparecen varias salas de pediatría cuando luego no hay pediatras; garanticen la asistencia sanitaria y los profesionales, luego presenten un proyecto que sea viable y con una mejor ubicación con el consenso de los vecinos", ha concluido.

En este sentido, Rubiño ha explicado que la construcción del centro de salud en los bajos de la guardería "falta a la palabra del alcalde, que prometió un nuevo equipamiento, cuando no se corresponde con las necesidades de los vecinos".

"Tenemos que tener en cuenta el entorno de infraestructuras educativas en el que nos encontramos, sobre todo cuando las entradas y salidas de los padres y madres son especialmente complicadas, se pueden formar tumultos que serían perjudiciales para el futuro centro de salud", ha explicado, añadiendo que desde el grupo parlamentario socialista "vamos a apoyar las reivindicaciones del pueblo, de nuestro grupo municipal y vamos a pedir explicaciones al gobierno andaluz mediante iniciativas parlamentarias".

Por su parte, Isabel Herrera ha mostrado el rechazo de la población a que el centro de salud "se construya en los bajos de la guardería, es un sótano que no reúne las cualidades necesarias y, sobre todo, por su ubicación". "Eso no fue lo que prometió la Junta de Andalucía, esto es un apaño y tampoco hay presión por parte del Ayuntamiento", ha apostillado.

Por último Herrera ha lamentado que el gobierno de la Junta "no acepte otras opciones propuestas como la ampliación y reforma del centro de salud ya existente, el pueblo no lo quiere aquí". "Queremos agradecer el apoyo del pueblo, el personal sanitario no quiere venirse aquí, y hemos preparado una hoja de firmas para mostrar nuestro rechazo", ha concluido.