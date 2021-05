Los colaboradores del programa Espejo público estaban debatiendo sobre la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la posibilidad de indultar a los presos independentistas, cuando un escandaloso sonido ha retumbado en el plató. Una mezcla de ladridos de perro y sirenas ha interrumpido el discurso de uno de los tertulianos.

Al parecer, se trata del tono de llamada de Raúl del Pozo, el periodista no ha puesto el teléfono en silencio y ha recibido una llamada en mitad del programa. "Espera que Raúl amordaza al perro y cuando lo haya hecho seguimos hablando", ha bromeado Susanna Griso al oír el alborotador audio.

El protagonista se ha echado a reír mientras declinaba la llamada. Sin embargo, la persona que estaba al otro lado del teléfono no ha desistido y ha seguido llamando, y el burlesco tono de llamada ha vuelto a sonar. "Espera que ahora vienen las sirena, oye Raúl tu teléfono móvil hijo... Te lo voy a confiscar, eh, voy a hacer como las seños en las clases", ha comentado la presentadora.

"¿Te llama el Rey o qué?", ha bromeado Griso. "No, no, qué coño me va a llamar el Rey", ha contestado el periodista mientras continuaba intentando poner el teléfono en silencio. "Ahí está el perro otra vez", ha añadido la comunicadora. "Mi perrita se pone muy nerviosa", ha contestado Del Pozo. "¿Quién se pone el ladrido de su perro de tono?", ha preguntado entre risas la periodista catalana.

"Es que no sé cómo se apaga, apágalo tú", ha confesado algo incómodo el colaborador. La presentadora se ha levantado de su asiento, ha cogido el móvil y se ha dispuesto a ponerlo en silencio para que no vuelva a sonar en directo. La conductora del programa se ha burlado de los conocimientos tecnológicos de su compañero y le ha devuelto el teléfono al instante.