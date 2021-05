Contactan con influencers franceses y alemanes para pagarles a cambio de desinformar sobre la vacuna de Pfizer

El ministro de Salud francés, Oliver Véran, ha calificado de "peligroso, irresponsable y patético" el intento por parte de una agencia de publicidad y relaciones públicas supuestamente basada en Reino Unido de contactar con influencers franceses y alemanes para que estos ofrecieran a través de sus canales en las redes sociales información falsa sobre la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech.

Esta semana, el 'youtuber' francés Léo Grasset ha denunciado en Twitter que ha recibido un "raro" ofrecimiento por parte de una supuesta empresa llamada Fazze con un cliente que "prefiere permanecer en el anonimato" que solicita sus servicios para contar a sus seguidores que "tasa de mortalidad entre las personas vacunadas con Pfizer es tres veces mayor que la de las personas vacunadas con AstraZeneca".

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

"He recibido una propuesta que consiste en denigrar la vacuna Pfizer. Presupuesto colosal, cliente que quiere permanecer de incógnito y hay que ocultar el patrocinio", explicó el propio Grasset, que ha rechazado la oferta. Grasset no podía decir que se trataba de una campaña publicitaria, una práctica por la que se multa en algunos países: "Que yo no pudiese decir que la campaña estaba patrocinada hizo que, rápidamente, saltaran todas mis alarmas", dijo.

Una oferta similar ha llegado también al buzón electrónico del influencer alemán Mirko Drotschmann, tal y como él mismo también ha denunciado en sus redes sociales. "Muy interesante: una agencia me contacta y me pregunta si quiero formar parte de una 'campaña de información'. Se trata de compartir un enlace a documentos supuestamente filtrados sobre muertes por vacunación corona. Pagada. Sede de la agencia: Londres. Residencia del CEO: Moscú".

Sehr interessant: Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer „Informationskampagne“ sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau. pic.twitter.com/5x0Wqx79oZ — Mirko Drotschmann (@MrWissen2Go) May 18, 2021

Tras hacer públicas estas informaciones, el ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, ha reprochado que "esto es patético, es peligroso, es irresponsable y no va a funcionar". Según recoge el diario británico The Telegraph, Olivier asegura que los franceses están mayoritariamente a favor de vacunarse y cree que "ningún intento de alejarlos de las vacunas funcionará".

Olivier ha señalado a BFMTV que "no tenía idea" de si la supuesta oferta podría haberse originado en Rusia. Sobre este asunto, el diario francés Le Monde ha publicado que la empresa Fazze no está basada en Reino Unido y que podría tener el domicilio fiscal en las Islas Vírgenes. Según el perfil de LinkedIn del CEO de Fazze, ahora eliminado, la agencia opera desde Moscú, recoge Le Monde.