Consultorio de Vivienda: "¿Puede la comunidad quitarme el derecho a disfrutar de zonas comunes?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Derrama cuando hay fondos

PREGUNTA En el bloque de pisos donde vivo quieren hacer unas reparaciones. Tras consultar dos presupuestos solicitan una derrama de 135 € por vecino. En la cuenta de la comunidad hay más de 5000 €, mi consulta es si tengo la obligación de pagar ese dinero.

Además a principios de año hicieron otra derrama para arreglar el cuarto de contadores, los cuales, a día de hoy, no se han modificado. Para realizar esta obra también había dinero suficiente en la cuenta.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Adoptado el acuerdo por la junta de girar una derrama es vinculante para todos los propietarios, incluidos los disidentes como es su caso.

Irse sin indemnizar al dueño

PREGUNTA Le facilité a mi casero un número de cuenta para domiciliar los recibos. Al recibir la factura veo que la cuenta de domiciliación no es la que le facilité. Tengo whatsapp que lo demuestran.

En el contrato tengo escrito que si no pago los recibos puede desahuciarme. ¿Qué puedo hacer en este caso?, no es culpa mía que no se haya domiciliado correctamente.

Además en el piso, que estaba en aparente buen estado, han empezado a aparecer moho y humedades que me han estropeado material de trabajo. No ha vencido el primer año de alquiler, pero ya estoy buscando otro piso. ¿Puedo irme sin indemnizar al propietario?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Antes de nada, póngase en contacto con el propietario para hacer frente al pago de las cuotas y corroborar qué ha ocurrido. No obstante, verá que durante todo este tiempo no le han girado los recibos a la cuenta que figura en contrato.

En cuanto a la posible indemnización, depende del tiempo que haya transcurrido desde su firma y si existe causa justificada que pueda afectar a la habitabilidad de la vivienda.

Horario del gimnasio

PREGUNTA ¿Puede un gimnasio de una urbanización tener un horario de apertura y cierre más allá de las horas en las que no está el conserje? ¿O han de coincidir? ¿Ese horario se decide en régimen interno? ¿Y cuántos votos hacen falta en junta para que sea aprobado? Gracias por su respuesta.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El horario y funcionamiento del gimnasio se regula a través de normas de régimen interno que requieren para su aprobación mayoría simple.

Prohibición de zona deportiva

PREGUNTA En mi urbanización desde marzo del año pasado con el Covid-19 se cerraron parte de las zonas comunes (pista deportiva y zona infantil), hemos solicitado la apertura de las mismas ya que ha terminado el estado de alarma, pero la junta de gobierno ha hecho una encuesta entre los vecinos poniendo unas condiciones que no están recogidas en el Regimen interior para abrirla.

¿Está la junta de gobierno habilitada para modificar el regimen interior?, ¿puedo denunciar a la comunidad por quitarme el derecho a disfrutar de estas zonas comunes?