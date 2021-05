Este jueves, el reportero José Antonio León quiso aprovechar su intervención en Sálvame para denunciar públicamente un suceso que había vivido con una mujer que le persiguió mientras estaba con su pareja y que ahora parece ir comentando que él la ha agredido a ella.

"El otro día, cuando estaba con mi pareja en el Ikea, una señora de forma insistente quería hacerme fotos agazapada. Me escondí para que no me la haga y, aun así, ella insistía", explicó el periodista. "Cuando me acerqué para decirle que la próxima vez me pidiera permiso, me dijo 'si es para mi hermano. Te la voy a hacer'.

"Yo le dije 'no me la voy a hacer'. Tampoco estamos obligados a hacernos fotos continuamente con personas que, además, de forma insistente y acosadora, intentan llevarse como su trofeo, que parece que somos trofeos", criticó. "En el momento en el que digo eso, levanta su móvil y dice 'pues ahora te lo voy a hacer'".

"Yo le aparto el móvil con mala leche y se cae el móvil, con tan mala suerte que la señora dice que se rompe. No sé si se rompe o no se rompe", explicó. "En la constitución está prohibida la captación de la foto si no es con fines informativos o policiales".

"La gente se cree que puede ir haciéndole fotos a todo el mundo y está en el derecho de poder hacer lo que quiera con quien quiera por ser mediático", denunció. "La señora se ha puesto en contacto con el programa, a través de redes sociales, a través de mi futura mujer, diciendo que es una agresión".

"Me consta, porque lo tengo capturado por WhatsApp, que se pusieron en contacto conmigo familiares suyos, que estaban riéndose de lo que había pasado", aseguró José Antonio León. "Como somos mediáticos y salimos en la tele, pueden hacer con nosotros lo que quieran".

"Me parece deleznable, de maleducada y una falta de respeto total", sentenció. "Ojo, que tengo el récord de hacerme fotos en Chipiona de 273 fotos, el día de la Virgen de Regla. Si a mí no me importa, pero que encima no vayan con la poca vergüenza".