El Gobierno da por conseguido un acuerdo con los agentes sociales para aprobar el primer paquete de la reforma de las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este viernes que es cuestión de "días" que se formalice dicho pacto que incluirá la revalorización del IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

"Estamos muy cerca, hay que ser cuidadosos, llevamos dialogando unos meses negociando con los agentes sociales, también con los representantes de las asociaciones de autónomos. Hemos ido progresando, tenemos un acuerdo programático de los elementos y en estos momentos nos intercambiamos el texto legal, el articulado de cómo cambiará la ley de la seguridad social, y por los borradores que me llegan estamos cerca del final. No me gusta poner un plazo, pero hablo de días", ha explicado Escrivá en una entrevista en TV3.

Este primer paquete de reformas sociales incorporará, en palabras del ministro, un mecanismo "reglado" e "indefinido" que generé certidumbre de que las pensiones se van a revalorizar con el IPC. Además de cambios en el marco de la jubilación anticipada, para propiciar que la edad se aproxime a la legal, así como incentivos para establecer un nuevo marco para la jubilación demorada.

Escrivá ha dejado para el futuro un pacto de nuevos cálculos de la pensión, tras intentar que subiera de 25 a 35 años de cotización, pese a que cree que hay acuerdo en recalcular dado que ya los últimos 15 años laborales no son los mejores de la etapa laboral en muchos casos. Ha subrayado que los cambios pretendidos no se afrontarán con ánimo recaudatorio sino en términos de lograr un modelo más "justo".

En relación a la configuración de las cuotas de los autónomos, Escrivá ha defendido que "2 de cada 3 autónomos pagarán menos cuando entre en vigor la reforma". Ha asegurado que hay pacto social sobre el cambio de configuración de cuotas, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre los tramos, y ha advertido de que lo que ha salido publicado son filtraciones de borradores.

En otro orden de cosas, tras la prórroga pactada 'in extremis' sobre los ERTE, Escrivá espera que en septiembre "ya lo que haya que hacer sea muy poco", gracias a la recuperación económica. El ministro ha cifrado en unos 550.000 los afectados por ERTE en sectores que intuye mejorarán con la inmunización de rebaño por la pandemia: hostelería o turismo.

Preguntado por cómo se plantea su departamento hace este mecanismo estructural, de cara a futuras crisis sectoriales no a pandemias, el ministro ha considerado que la flexibilidad de la seguridad social tiene que ir vinculada a la inversión empresarial en la formación de los empleados.

Fallos en el ingreso mínimo vital

Sobre el ingreso mínimo vital, el ministro ha admitido que están mirando "qué falla", porque su departamento tenía identificados receptores potenciales que no lo han solicitado. Escrivá ha considerado que no están siendo lentos en el despliegue de esta renta, dado que han resuelto 1,1 millones de solicitudes de las 1,3 millones recibidas. Ha defendido que su departamento acertó al no garantizar el ingreso de manera anticipada, porque se ha visto que 600.000 peticionarios tenían mayor patrimonio o ingresos de lo establecido.

Respecto a su competencia en migraciones, José Luis Escrivá ha anunciado para antes de verano una reforma de la ley que elimine las trabas a los menores extranjeros no acompañados en su incorporación al mundo laboral una vez cumplen los 18 años, que ahora dificultan su integración.

Por otra parte, ha considerado que para ser el primero de la democracia el gobierno de coalición "funciona relativamente bien" y sobre los indultos a los presos catalanes independentistas, aunque se pronunciará cuando lleguen los informes al Consejo de Ministros, se ha mostrado partidario de "propiciar un mayor encuentro y diálogo en Cataluña".