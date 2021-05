Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre los rumores de su marcha a Antena 3: "El día que me vaya me iré a mi casa"

Desde hace unos días, sobrevolaba por encima de las mañanas de Telecinco un nada halagüeño rumor: Ana Rosa Quintana podía marcharse a Antena 3. Fueron varios los periodistas que aseguraron que Unicorn Content, productora del programa que ella misma preside, estaba negociando con Mediaset y parecía que su continuación en la cadena pendía de un hilo. Pero este viernes, la presentadora lo ha desmentido rotundamente.

La periodista ha concedido una entrevista con La nova normalitat, programa de Miquel Valls en Teve.cat, que se publicará este viernes pero que Lecturas ha adelantado después de que una de sus colaboradoras le preguntara sobre este asunto.

"El día que me vaya me iré a mi casa", ha sentenciado Ana Rosa, dejando claro que está "muy feliz en Mediaset". "Dudo que en otros sitios pueda tener la libertad que tengo en Mediaset y el respeto", ha añadido.

A muchos, estos rumores les han impactado, pero también a la propia Quintana, quien ha considerado que es una noticia descabellada: "Me enteré también por Twitter, no sé de dónde ha salido, no tiene ni pies ni cabeza".

Parece que, después de 16 años al frente del magazine, Ana Rosa Quintana tiene clara su continuidad y prefiere tomarse con filosofía cualquier rumor o controversia: "Soy una mujer de paz, de hacer mi vida, mi programa, estar con mi gente... Hay que aceptar las críticas, no suelo entrar en polémicas e intento cuidar a los compañeros".