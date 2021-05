Este jueves, Sálvame ha contado con el testimonio de un hombre que, tras ver la serie documental de Rocío Carrasco, se sintió mal y quiso contar la verdad sobre lo que él vivió indirectamente con Antonio David, pues parece que un socio del exguardia civil le pagó para decir mentiras de Fidel Albiac en televisión.

Tal y como aseguró este desconocido de Sevilla, en 2001, cuando la pareja llevaba poco más de un año juntos, fue pagado por un paparazzi de su misma ciudad que fue contratado para seguir "con cámara oculta" al marido de Rocío Carrasco.

Y, según su testimonio, pagarle a él formó parte de esta campaña de desprestigio, pues le dio dinero por fingir que era amigo del abogado: "Me hice pasar por un vecino de Fidel hablando mal de él, de que lo conocía desde pequeño, de todo lo que hacíamos, de todos sus trapicheos conmigo... Cuando yo realmente no lo conocía de nada".

"Tenía que contar todo lo que se me pasara por la cabeza que fuera malo. Que si teníamos malos hábitos, que si bebíamos, que si era algo agresivo, que no era trigo limpio... Y lo hice", explicó. También sostuvo que le pidieron que se vistiera de forma "vulgar" para que se pensara que Albiac tenía malas compañías.

Al parecer, este socio de Antonio David querría estas grabaciones para presentarlas en televisión, por lo que si esto salía bien le prometieron que podría cobrar más dinero, aunque debía contar con que quizá el marido de Rocío Carrasco le iba a demandar. "[El paparazzi] me dijo que podía participar en la tele personalmente y en esa época me hacía ilusión", aseguró. "No supe nada más. Me imaginé que no salió a la luz, me dijo que no se llegó a vender".

"No me consta nada sobre Antonio David de que estuviera por detrás, a mí me dijeron que era una exclusiva que se podía vender en Telecinco", sostuvo. "Me ha removido en el momento que vi la docu-serie y me sentí un poquito cómplice de todo lo que se habló sobre ella en contra. Me sentí mal el otro día y me decidí a contarlo".