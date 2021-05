Este jueves, Cuatro emitió un nuevo Horizonte, el programa presentado por Íker Jiménez. Como en otras ocasiones, en el formato hubo espacio a hablar sobre la COVID-19. En esta ocasión, se trató una supuesta campaña de imagen que afecta de manera directa a las vacunas.

Según explicó Carmen Porter, la agencia de comunicación Fazze contacta a influencers con la idea de desprestigiar Pfizer frente a AstraZeneca. Porter puntualizó que desde el programa había preguntado a varios creadores de contenido de ciencia y salud españoles, pues son los usuarios centrados en esa temática quienes reciben las ofertas.

Pero en España nadie estuvo dispuesto a hablar de ello, según Íker Jiménez. Así, el programa ilustró la historia con el testimonio del youtuber francés Leo Grasset, que atesora más de 1 millón de seguidores en DirtyBiology, su canal en la plataforma, que está vertebrado por la ciencia. El joven contó que de la oferta le hicieron desconfiar dos cosas.

En primer lugar, la agencia de comunicación Fazze no quiso desvelar el nombre de la persona o entidad que quería ese servicio. En segundo lugar, Grasset no podía decir que se trataba de una campaña publicitaria, una práctica por la que se multa en algunos países: "Que yo no pudiese decir que la campaña estaba patrocinada hizo que, rápidamente, saltaran todas mis alarmas", dijo.

Entre otras cuestiones, el trabajo implicaba decir en su canal de YouTube que Pfizer provocaba más muertes que AstraZeneca. Al pasarle esto a varios creadores de contenido, decidieron compartirlo para advertir a la gente de que, si veían a otros influencers trasmitiendo esas ideas, supieran que se trataba de una campaña monetizada. Por su parte, el colaborador del programa Pablo Fuentes apuntó al Gobierno ruso como posible autor de dicha estrategia de comunicación.