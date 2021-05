'Supervivientes' sancionará a Sandra Pica por revelar información del exterior

Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Supervivientes. En ella, Omar Sánchez, el prometido de Anabel Pantoja, se convirtió en el líder semanal, y Valeria Marini fue la expulsada de la audiencia, que decidió salvar a Sylvia Pantoja primero y a Lara Sajén después.

Pero como es habitual, la despedida no fue definitiva, ya que aún faltaba que la artista se sometiera a una segunda votación del público, que tendrá que decidir si se queda en Playa Destierro, algo que implicaría la expulsión de Palito o Lola; o si regresa a España.

Sin embargo, cuando llegó la italiana a Playa Destierro, se encontró con una pregunta inesperada: "Valeria, ¿Te habían contado que Palito y Lola estaban en Playa Destierro? ¿Lo sabías desde antes de llegar?"

Pese a rehuir la cuestión al principio con toda clase de rodeos, Marini terminó confesando que era algo que se "cuchicheaba" entre los concursantes, aunque a ella no se lo habían dicho de manera directa, por lo que no sabía quién había sido el que compartiera la información del exterior.

Sin embargo, tampoco hacía falta que Valeria Marini diera el nombre por dos motivos. El primero, que la organización ya era conocedora de quién había sido y de todo lo que había contado, según avanzaría después Jorge Javier Vázquez.

El segundo, que la única persona que había compartido unos días con los concursantes de pleno derecho era Sandra Pica. "Si es así, qué desilusión, porque es increíble encontrarte de nuevo con Lola y Palito, nadie se lo espera", comentó Marta López.

Datos sobre Playa Destierro, Rocío Carrasco o la familia Flores

Se trata de algo que ya apuntaban las redes al fijarse en hechos como el repentino cambio de Tom Brusse con Olga Moreno, o que esta ya no hablara de Rocío Carrasco y se juntara mucho más con Melyssa Pinto, una de las favoritas. Así, algunos usuarios pensaron que Pica podría haberle contado a su ex que la pareja de Antonio David Flores es una de las personas más polémicas y juzgadas en el exterior por las informaciones ilustradas en el documental de Rocío Carrasco.

A VER: Olga se llevaba mal con Melyssa (cuando era culo y mierda con Marta). Viene la pesada de Sandra Picas, le da información del docu y: Olga deja de hablar de RC y sus hijxs, y se pega a Melyssa. VAYA QUÉ CASUALIDAD OYE #SVGala8 — miss b✨ (@missbeins) May 28, 2021

Ahora se entiende por qué dijo hoy Silvia que Olga no quiere hablar delante de las cámaras. Ahora ya sabe todo lo que hay fuera y la que se está liando #SVGala8 — PikiPoko (@noegopi) May 28, 2021

Esto lo confirmó al despedir la gala su presentador y lo hizo después de que Marta López le comunicara el enfado de Sandra Pica: "Está muy cabreada y lo niega rotundamente". Lejos de dar un paso atrás, Jorge Javier Vázquez contó que la catalana habría dado detalles como que Rocío Flores participaba en las galas de los lunes y otros datos sobre la serie.

De hecho, Jorge Javier aseguró que ese era el motivo detrás de que Olga Moreno estuviera tan sensible y se viniera abajo durante las nominaciones, cuando rompió a llorar. "Me he despertado un poco rara. Quiero mandarle un beso a mi madre", dijo entre lágrimas la andaluza.