Pablo Motos: “Vacunarte es un poco como ir a Lourdes, porque hay una cola de gente esperando un milagro”

Pablo Motos quiso comentar en la tertulia de este jueves de El hormiguero –que volvió a contar con la ausencia de Tamara Falcó por segunda semana consecutiva- una de las noticias del día, muy importante para él.

"¡A mí me han vacunado hoy!", exclamó el presentador, que arrancó los aplausos de sus compañeros de mesa (Cristina Pardo, María Dabán, Nuria Roca y Juan del Val) y del público presente en las gradas del programa de Antena 3.

El escritor quiso saber cómo estaba, y el presentador le respondió que "estoy espectacular, me han puesto la de Pfizer, justo la que le gustaba a Tamara". Y añadió que "ha sido una experiencia superchula".

"He ido al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, me han dicho que a las 12:01 horas me vacunaban y a esa hora exacta lo han hecho. No he pasado colas ni nada", relató Motos.

"Es un poco como ir a Lourdes porque hay una cola de gente esperando un milagro. Los sanitarios me han enternecido porque están currando mucho y han sido muy cariñosos. Para mí, súper guay", afirmó el presentador.

“Ha sido una experiencia bonita. Todos muy cariñosos e ilusionados. Lo único que me noto es alegría“ - Pablo Motos ya se ha vacunado #JoaquínEH pic.twitter.com/vTfKSBkE26 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2021

Que destacó: "Hay una euforia cuando sales de vacunarte... he ido al baño y todos los que nos cruzábamos estábamos muy felices. Ha sido muy bonito y volvía en el taxi de vuelta flipado".

"Voy a ser la última de la mesa en vacunarme, por lo menos en la de hoy", exclamó Cristina Pardo. Pero el presentador continuó contando que "soy pauta completa porque he pasado la covid y me han puesto solo una dosis".

Roca le preguntó: "¿Has notado algo?", y el valenciano le respondió que "he notado mucha alegría. Y, por supuesto, esto es la única solución, sin vacuna no salimos de esta, con ella, si", concluyó Motos.